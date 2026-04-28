شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، لن يشارك في دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم، مطالبا رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحل الأمر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع عبر قناة cbc: بيراميدز رغم الغيابات كان الأفضل والأجدر بالفوز، وبيراميدز خاسر من الزمالك وليس في أفضل حالاته، ورغم تعادله مع إنبي كان من الجميع يتوسم في الأهلي وقدرته على الفوز.

وأوضح: يجب أن يبحث موتسيبي عن حلول، حتى يشارك الأهلي في بطولة كبيرة على مستوى إفريقيا، وإلا عقاب هؤلاء اللاعبين هو اللعب في الكونفدرالية.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

وبعد خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدزبثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.



حصد بيراميدز بهذه النتيجة 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.