أحمد جلال: الأهلي لا يستحق المنافسة على الدوري بهذا المستوى

علق الناقد الرياضي أحمد جلال على خسارة الأهلي:امام بيراميدز بثلاثية نظيفة، معتبرًا أن الفريق يعيش “ليلة سقوط” بعد تراجع نتائجه وضياع فرصه في المنافسة على لقب الدوري.

وكتب جلال عبر حسابه على فيسبوك" أن الفريق ظهر بشكل مفكك وأداء فني مترهل أمام منافس منظم يجيد معالجة أخطائه وإغلاق الثغرات، في إشارة إلى قوة المنافسين في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الدوري بات في قبضة الزمالك مع استمرار أمل بيراميدز في المنافسة داخل الملعب، مؤكدًا أنه “ليس من العدل” أن يتوج الأهلي بالبطولة بهذا المستوى أو حتى ينافس على المركز الثاني.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.