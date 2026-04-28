تداعيات زلزال بيراميدز.. عوامل فشل التجربة الدانماركية في الأهلي

دخل النادي الأهلي في النفق المظلم بعد الخسارة القاسية أمام بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وشهدت المباراة هتافات الجماهير ضد مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مطالبين بضرورة التغيير والعودة للطريق الصحيح بعد الخروج بموسم صفري.

أسوأ مدرب في تاريخ الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، هو الأسوأ في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال شبانة: “توروب هو أسوأ مدرب في تاريخ النادي الأهلي، ولم أر الفريق بهذا السوء، واللاعبين عاجزين في الملعب وبدون روح أو طموح، والأهلي كان عاجزا عن بناء هجمة، الفريق منذ الدقيقة 70 عاجز تماما عن بدء الهجمة”.

وواصل: “المدرب دفع بـ طاهر وزيزو وتريزيجيه ومحمد شريف، ولا أحد يعرف كيف يلعب هؤلاء سويًا، ولم نكن نعرف كيف يلعب الأهلي هذه المباراة”.

أخطاء توروب في مباراة بيراميدز

وأوضح شبانة، في تصريحاته: "الأهلي ترك مساحات شاسعة في الملعب وهناك أخطاء دفاعية كارثية، والجميع حذر منها منذ عشرين مباراة سابقة ولا حياة لمن تنادي، وكأن الفريق لا يتدرب، واللياقة البدنية "صفر".. ياسين مرعي كان يشبه "عيل صغير" يجري وراء والدته في السوق.. وكذلك محمد شريف ومروان عثمان وإمام عاشور وزيزو كانوا (صعبانين عليه)".

وأضاف: “الأهلي في 3 مباريات حاسمة خسر خمس نقاط، تعادل سيراميكا وكسب سموحة في الدقيقة 93، واليوم خسر بثلاثية، فكيف تفوز هذه الفرقة بالدوري”.

وتابع: "الأهلي "بيشحت الهجمة" ومش قادر يخرج بالكرة من ملعبه، لا يصح ما يحدث للأهلي، وهذا الجيل مقامه اللعب في الكونفدرالية إذا لحق بها من الأساس".

وأردف: “الناس بتقول الأهلي يا ريت يلحق المركز الخامس، الفريق بدون أداء أو تكتيك أو خطة داخل الملعب، ولعب بدون معنى تماما. كيف لهذا الفريق ان يفوز بالدوري.. وتوروب مدرب فاشل وغير قادر على قيادة فريق بحجم الأهلي ولم يستطع اصلاح الاخطاء، والاهداف كان يستقبلها الأهلي بشكل عجيب طوال البطولة”.

واستطرد: “الأهلي يفقد الكرة بسهولة، واللاعبين كانت تجري وراء مهاجم بيراميدز فيستون مايلي بشكل عجيب، الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الأهلي لا يرتكبها أي فريق في الدوري حتى لو غزل المحلة أو البنك الأهلي، وهناك مساحات شاسعة في الملعب، واللاعبين غير قادرين، والحارس غير موجود على الإطلاق”.

تحقيق حول الصفقات

طالب محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي، بإجراء تغييرات جذرية داخل النادي، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة المنظومة بالكامل بعد تراجع النتائج.

وقال: “لو العلاج يتطلب بيع بعض النجوم اللي ما قدموش المستوى المطلوب، مفيش مشكلة، لازم نجيب لاعبين أفضل”، مشددًا على ضرورة تغيير سياسة التعاقدات.

وأضاف: “لازم نعرف مين اللي جاب الصفقات دي؟ ومين اللي عمل العقود؟ لازم يكون فيه تحقيق، ونحدد المسئوليات”.

وفيما يخص الجهاز الفني، أوضح أن إقالة المدرب في الوقت الحالي قد لا تكون الحل الأمثل، قائلًا: “خليه يكمل التلات ماتشات، مع تقليل اختصاصاته، وإعطاء دور أكبر للمساعد المصري في إدارة المباريات”.

كما شدد على ضرورة تغيير منظومة “السكاوتنج”، مؤكدًا: “لازم تتغير بالكامل، سواء بالإقالة أو الاستقالة”.

واختتم تصريحاته بالدعوة لتشكيل لجنة فنية من خبراء، لوضع خطة واضحة لإعادة بناء الفريق في الموسم المقبل.

نجوم بلا تأثير

وقال أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن مجلس إدارة الأهلي مطالب بمراجعة ما حدث، مضيفًا: “إنت جبت مدرب ومشيته، وجبت صفقات، لكن على أرض الواقع مفيش”.

وأضاف: “تم التعاقد مع أسماء، لكن مقدرش أقول نجوم، لأن النجم هو اللي بيصنع الفارق داخل الملعب”، مؤكدًا أن الصفقات التي أبرمها النادي لم تحقق الإضافة المنتظرة.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الصفقات دي كانت نقمة على الأهلي”، في إشارة إلى تراجع مستوى الفريق رغم التدعيمات الأخيرة.

وتأتي تصريحات أحمد حسن في ظل حالة من الغضب الجماهيري والانتقادات الواسعة، عقب الهزيمة الثقيلة، والتي أعادت الجدل حول ملف الصفقات والجهاز الفني داخل النادي.

ثورة إدارية بعد الانهيار

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة لأداء النادي الأهلي، عقب خسارته الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أن الفريق يمر بأسوأ فتراته.

وقال شوبير إن الأهلي “خرج مبدئيًا من أفريقيا، وغالبًا خارج المنافسة على الدوري”، مشيرًا إلى أن الفريق قد يواجه صعوبة حتى في الحفاظ على مركزه بجدول الترتيب، في ظل ملاحقة سيراميكا كليوباترا.

وأضاف: “الدنيا اتلخبطت، الأهلي جات له فرصة وما استغلهاش، بينما استغلها بيراميدز بشكل مثالي”، مؤكدًا أن هناك أخطاء كبيرة داخل المنظومة بالكامل.