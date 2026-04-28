غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بـالدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي

يدخل الأهلي المباراة وسط نقص عددي في بعض المراكز، حيث يفقد 5 لاعبين لأسباب مختلفة، أبرزها الإيقاف والإصابات، وهو ما يضع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب أمام تحدٍ في اختيار التشكيل الأنسب.

وتضم قائمة الغيابات: محمد هاني للإيقاف، يوسف بلعمري وياسر إبراهيم للإصابة، إلى جانب غياب يلسن كامويش لخروجه من الحسابات الفنية، والحارس محمد سيحا لأسباب صحية.

انفراجة بعودة الشناوي والشحات

في المقابل، يستعيد الأهلي بعض قوته بعودة الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، إضافة إلى جاهزية كريم فؤاد عقب تعافيه من الإصابة، لتمنح هذه العودة دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل القمة.

الزمالك.. غيابات أقل لكن مؤثرة

على الجانب الآخر، يعاني الزمالك من غيابات محدودة نسبيًا، لكنها تشمل عددًا من اللاعبين في مراكز مختلفة، ما قد يؤثر على خيارات الجهاز الفني.

وتضم قائمة الغيابات: أحمد حمدي، عمرو ناصر، سيف فاروق جعفر، أحمد حسام، بارون أوشينج، محمود الشناوي، أنس وائل، السيد أسامة، وأحمد الخضري.

موقف عمر جابر تحت التقييم

وتبقى مشاركة عمر جابر محل شك، حيث يخضع اللاعب لفحوصات طبية لحسم موقفه النهائي من التواجد في المباراة، وهو ما قد يؤثر على شكل الجبهة اليمنى للفريق الأبيض.

قمة بنكهة التحديات

في ظل هذه الغيابات، تبدو القمة مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث يسعى كل فريق لتجاوز ظروفه وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، في واحدة من أكثر المواجهات ترقبًا هذا الموسم.