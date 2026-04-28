رضا عبد العال: الأهلي عمل صفقات "للشو".. والخسارة بثلاثية "فضيحة"

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز أمس.

وسقط الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في قمة منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الفاصلة بمجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ليتجمد رصيد الأحمر عند 44 نقطة في المركز الثالث ، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثاني.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN : الأهلي استحق الخسارة أمام بيراميدز ، لكن الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة بمثابة "فضيحة " للأحمر ، فالفريق لم يقدم الأداء المنتظر ولم يشكل خطورة حقيقية على مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى المنافس ، كما أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق ارتكب العديد من الأخطاء في التشكيل الأساسي الذي بدأ به اللقاء، وخاصةً بعدما دفع بـ أحمد سيد زيزو رغم ابتعاده عن مستواه منذ انضمامه للفريق.

وتابع: صفقات الأهلي هذا الموسم عبارة عن "شو" فقط، وصفقات كيدية، ولا يصلح أي منهم لارتداء القميص الأحمر ، ولم يقدم أي منهم الأداء المتوقع ، وعلى رأسهم زيزو، وأحمد عيد.