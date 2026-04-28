الزراع الاستثماري للوزارة.. قنصوة يترأس اجتماع مجلس هيئة دعم وتطوير الجامعات
قرار حاسم بعد واقعة دار السلام.. إيقاف ونقل معلمة والتعليم يفتح تحقيقًا عاجلًا بسوهاج
بؤر احتجاز غير قانونية.. تحرك عاجل بشأن تصاعد الهروب الجماعي من مصحات علاج الإدمان غير المرخصة
ترامب يواجه المقترح الإيراني بحذر وتشكيك في النوايا| تفاصيل
رئيس الموساد: حصلنا على معلومات استخباراتية استراتيجية من قلب طهران
غموض مستقبل إنزو فرنانديز يثير القلق في تشيلسي.. ومدريد تلوح بالأفق
يدرسها طلاب 2 ثانوي بدون نجاح ورسوب|5 معلومات عن مادة الثقافة المالية
فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري
ننشر تفاصيل دعوى المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل أمام المحكمة
تعديل تاريخي في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026.. نظام جديد لمحو البطاقات الصفراء
وزير التعليم : مادة الثقافة المالية سيتم تدريسها على منصة البرمجة
البرلمان يفتح ملف الأسرة المصرية.. «تضامن النواب» تناقش قضايا محورية اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رضا عبد العال: الأهلي عمل صفقات "للشو".. والخسارة بثلاثية "فضيحة"

عبدالله هشام

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز  أمس.

وسقط الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في قمة منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الفاصلة بمجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ليتجمد رصيد الأحمر عند 44 نقطة في المركز الثالث ، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثاني.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN : الأهلي استحق الخسارة أمام بيراميدز ، لكن الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة بمثابة "فضيحة " للأحمر ، فالفريق لم يقدم الأداء المنتظر ولم يشكل خطورة حقيقية على مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى المنافس ، كما أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق ارتكب العديد من الأخطاء في التشكيل الأساسي الذي بدأ به اللقاء، وخاصةً بعدما دفع بـ أحمد سيد زيزو رغم ابتعاده عن مستواه منذ انضمامه للفريق.

وتابع: صفقات الأهلي هذا الموسم عبارة عن "شو" فقط، وصفقات كيدية، ولا يصلح أي منهم لارتداء القميص الأحمر ، ولم يقدم أي منهم الأداء المتوقع ، وعلى رأسهم زيزو، وأحمد عيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

توروب

غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

تدريب 50 مدرسة بالجيزة على ترشيد المياه ضمن مبادرة «جيل جديد لمستقبل أخضر»

جانب من الاجتماع

وزير الصناعة: السيارات والأدوية والإلكترونيات أبرز القطاعات الواعدة لتعزيز التعاون مع اليابان

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط يبحث مع "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة

بالصور

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد