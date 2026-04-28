الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدردير لـ لاعبي الزمالك: لو كسبت الأهلي الماتش الجاي يبقى خدت الدوري رسمي

علا محمد

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة للاعبي فريق الزمالك قبل مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك ، وذلك بعد خسارة الأحمر أمام نادي بيراميدز بنتيجة 3-0.

وكتب الدردير ، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "معلومة كده للاعبي الزمالك.

وتابع: انت عارف لو كسبت الأهلي الماتش اللي جاي، يبقى أنت نهيت فرصه في الحصول على الدوري بشكل رسمي؟".

وأضاف : "طب أنت عارف كمان إنك لو كسبت الأهلي الماتش اللي جاي، يبقى أنت نهيت فرصه في التأهل لدوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي؟".

وتابع : "طب أنت عارف كمان إنك لو كسبت الأهلي الماتش اللي جاي وسيراميكا كسب، هيبقى الأهلي الرابع وهيخش حسابات التأهل للكونفدرالية أصلاً ولا لأ؟!!!!".

وختم : "أتوقع مفيش أعظم من كده فرصة للاعبي الزمالك للرد على اللقطة دي".

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.
موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.

