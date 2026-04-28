رياضة

خالد الغندور: موسم الأهلي للنسيان والزمالك متصدر الدوري رغم أزماته

رباب الهواري

أشاد الإعلامي خالد الغندور بمواصلة الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري رغم التعادل السلبي أمام إنبي، منتقدًا في ذات الوقت خسارة الأهلي الكبيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

أضاف الغندور خلال تقديم برنامجه ستاد المحور: “توقعت تعادل الزمالك وإنبي في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، وكذلك فوز بيراميدز على الأهلي”.

تابع: “رسالة إلى جماهير النادي الأهلي: النادي الأهلي كبير بطولاته وإنجازاته، وموسم للنسيان وكان فيه صفقات ليست في مصلحة الفريق، وكانوا نجومًا على الورق”.

وواصل: “نجوم الأهلي تسببوا في مشاكل في غرفة الملابس، ونتاج موسم صعب ورحيل لاعبين كان لا بد من استمرارهم وجلب آخرين لم يفيدوا الفريق فنيًا”.

وأكمل: “التحكيم الأجنبي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز بطريقة جيدة، ولا بد أن يبحث مسؤولو النادي الأهلي عن أسباب تراجع الفريق فنيًا”.

واستطرد: “زيزو لم يقدم الإضافة الفنية المطلوبة لفريق الأهلي رغم دفع أموال كثيرة فيه، بعكس الزمالك الذي سمح برحيل نجومه مثل ناصر ماهر ودونجا، ويعاني من مشاكل مالية، ويسير بشكل جيد ومتصدر جدول ترتيب الدوري رغم تحفظي على الأداء أمام إنبي”.

واستكمل: “اليوم جمهور الزمالك حرص على دعم اللاعبين رغم التعادل السلبي أمام إنبي وفقدان نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على الدوري”.

واختتم: “الدوري لم يُحسم وما زال في الملعب، خاصة بعد فوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة وتعادل الزمالك أمام إنبي”.

