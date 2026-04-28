المشرف على الكرة بإنبي : سعيد بالتعادل أمام الزمالك

أعرب محمد إسماعيل، المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، عن سعادته بالتعادل الذي حققه الفريق من دون أهداف أمام الزمالك في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «سعيد بالحصول على نقطة من نادي الزمالك وهو في أحسن حالاته، ونتيجة التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لنادي إنبي».

وأردف قائلًا: «اللاعبون يستحقون كل تقدير على المستوى الذي قدموه هذا الموسم، ونتيجة اليوم تثبت ما يقدمه الفريق تحت قيادة الكابتن حمزة الجمل من مستوى».

واستطرد قائلًا: «إحنا لسنا مع الأهلي ولا مع الزمالك.. هدفنا هو صنع النجوم وإحنا بنلعب لمصلحتنا»

وأشار إسماعيل إلى أن نادي إنبي يمتلك اسكواد من اللاعبين صغار السن، وهو يتواجد ضمن فرق السبعة الكبار بالدوري المصري، وهذا أكبر إنجاز لهذا الفريق الشاب.

وتابع قائلًا: «أنا لو قلت إن هدفي هو المنافسة على لقب الدوري هكون بضحك على نفسي، وإحنا هدفنا الموسم المقبل أن نتواجد في المربع الذهبي ونشارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية».

وأوضح قائلًا: «رئيس النادي قال للاعبين بالفعل أنهم لديهم فرصة لتكرار دوري سيد عبد النعيم هذا الموسم في ثلاث مناسبات، لأننا نخوض 3 مباريات خلال 10 أيام أمام الثلاثة الكبار، والبداية كانت أمام الزمالك اليوم وسنخوض مباراتي بيراميدز والأهلي بنفس قوة مباراة الزمالك».

وحول إقالة الجهاز الإداري للنادي قبل مباراة الزمالك، قال محمد إسماعيل: «رئيس مجلس الإدارة بالفعل قدم الشكر للجهاز الإداري بالنادي، وهذا الأمر ليس من اليوم، ولكن كان قبل ثلاثة أيام».