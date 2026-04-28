أحمد موسى يهاجم لاعبي الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز: والله لا يستحقوا التشجيع
قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق
طريقة الاستغفار الصحيحة كما وردت في السنة النبوية.. كلمات بسيطة تفتح لك أبواب الرحمة
أبو العينين يدعو لميثاق عالمي للذكاء الاصطناعي: لا تتركوا مصير الإنسان للخوارزميات
انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة
انهيار وموقف معقد.. تعليق شوبير على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز
غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز
محمود حجازي لـ صدى البلد: لن أتنازل عن حقي في مواجهة التشهير والشائعات
صدمة وبكاء شوبير.. كواليس صادمة داخل غرفة ملابس الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز
شبانة لـ جماهير الأهلي: متزعلوش من لعيبة فاشلة
سلوكياته وألفاظه غير لائقة|أول رد من مدرسة الطالب المتعرض للضرب والتنمر
بيتسابقوا بالموتوسيكلات .. مصرع ثلاثة طلاب بالإعدادية في حادث بالدقهلية | أسماء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المشرف على الكرة بإنبي : سعيد بالتعادل أمام الزمالك

الزمالك وإنبي
رباب الهواري

أعرب محمد إسماعيل، المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، عن سعادته بالتعادل الذي حققه الفريق من دون أهداف أمام الزمالك في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «سعيد بالحصول على نقطة من نادي الزمالك وهو في أحسن حالاته، ونتيجة التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لنادي إنبي».

وأردف قائلًا: «اللاعبون يستحقون كل تقدير على المستوى الذي قدموه هذا الموسم، ونتيجة اليوم تثبت ما يقدمه الفريق تحت قيادة الكابتن حمزة الجمل من مستوى».

واستطرد قائلًا: «إحنا لسنا مع الأهلي ولا مع الزمالك.. هدفنا هو صنع النجوم وإحنا بنلعب لمصلحتنا»

وأشار إسماعيل إلى أن نادي إنبي يمتلك اسكواد من اللاعبين صغار السن، وهو يتواجد ضمن فرق السبعة الكبار بالدوري المصري، وهذا أكبر إنجاز لهذا الفريق الشاب.

وتابع قائلًا: «أنا لو قلت إن هدفي هو المنافسة على لقب الدوري هكون بضحك على نفسي، وإحنا هدفنا الموسم المقبل أن نتواجد في المربع الذهبي ونشارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية».

وأوضح قائلًا: «رئيس النادي قال للاعبين بالفعل أنهم لديهم فرصة لتكرار دوري سيد عبد النعيم هذا الموسم في ثلاث مناسبات، لأننا نخوض 3 مباريات خلال 10 أيام أمام الثلاثة الكبار، والبداية كانت أمام الزمالك اليوم وسنخوض مباراتي بيراميدز والأهلي بنفس قوة مباراة الزمالك».

وحول إقالة الجهاز الإداري للنادي قبل مباراة الزمالك، قال محمد إسماعيل: «رئيس مجلس الإدارة بالفعل قدم الشكر للجهاز الإداري بالنادي، وهذا الأمر ليس من اليوم، ولكن كان قبل ثلاثة أيام».

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي يعتزم تقديم تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

سعر الذهب

نزل 650 جنيهاً من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

الدكتور ياسر الصردي

لمدة عام.. تكليف ياسر الصردي مديرًا للدعوة بـ «أوقاف كفر الشيخ»

لما جبريل

لما جبريل: جمهور الوطن العربي كله كان مستني شيرين ترجع وتغني تاني

المسيرات

سمير راغب : الطائرات المسيّرة غيرت شكل الحروب والمواجهات العسكرية حول العالم

الطاقة المتجددة

الكهرباء: نهدف لمساهمة الطاقة المتجددة في المزيج القومي لـ42% بحلول 2030

بالصور

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية





معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا





نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق





حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات























عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد