مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري بعد التعادل مع إنبي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وإنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز – مجموعة التتويج باللقب.

وأقيمت المباراة في الخامسة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة حسم البطولة، وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

وتعرض أحد لاعبي الزمالك لإصابة خلال اللقاء، ليغادر الملعب قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي، في ضربة محتملة للفريق الأبيض قبل المواجهة الحاسمة.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس.

وتتبقى للزمالك ثلاث مباريات في مشوار البطولة، تأتي على النحو التالي: