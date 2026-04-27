مدرب ريال مدريد السابق مرشح لتدريب تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن ترشيح تشابي ألونسو، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، لتدريب تشيلسي الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة “التليجراف” البريطانية أن إدارة تشيلسي وضعت ثلاثة أسماء بارزة على رأس أولوياتها، وهم الإسباني تشابي ألونسو، ومواطنه أندوني إيراولا، والبرتغالي ماركو سيلفا.

وأضافت أنه بدأ النادي بالفعل في إجراء اتصالات أولية مع ممثلي هؤلاء المدربين لاستطلاع آرائهم ومعرفة خططهم المستقبلية قبل الدخول في مفاوضات رسمية وجادة.

يذكر أن تشيلسي قد أقال روسينيور من تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج.