تفاصيل جديدة تكشف جذور الخلاف بين تشابي ألونسو وفينيسيوس خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

شفت تقارير صحفية أن تشابي ألونسو، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، كان طرفًا في حالة التوتر التي شهدها الفريق خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة هذا الموسم، بسبب رد فعل غاضب من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد استبداله.

وشهدت مباراة الكلاسيكو حالة من الجدل داخل صفوف ريال مدريد، بعدما قرر ألونسو استبدال فينيسيوس والدفع بزميله رودريغو، وهو القرار الذي لم يتقبله اللاعب، حيث ظهر غاضبًا أثناء خروجه من الملعب، معبرًا عن استيائه من كثرة تبديله.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن التوتر بين اللاعب والمدرب لم يبدأ في تلك المواجهة، بل تعود جذوره إلى فترة سابقة خلال بطولة كأس العالم للأندية، حين لم يرحب فينيسيوس بفكرة الجلوس على مقاعد البدلاء في إحدى المباريات.

كما أوضحت التقارير أن هناك توجهًا فنيًا داخل الفريق يعتمد على زيادة المنافسة في الخط الهجومي، في ظل وجود أسماء كبيرة مثل كيليان مبابي، ما أدى إلى تصاعد الضغط على فينيسيوس داخل التشكيلة الأساسية.

ورغم أن مثل هذه المواقف تُعد طبيعية في الأندية الكبرى، فإن تكرارها قد يثير تساؤلات حول مستقبل اللاعب ودوره في المرحلة المقبلة داخل ريال مدريد.