تشابي ألونسو يستهدف نجم ريال مدريد.. خطة المدرب الجديد لتعويض رحيل صلاح عن ليفربول .. تعرف عليهم

وسط تحركات كبيرة في صفوف ليفربول الإنجليزي.. تتزايد التكهنات حول مشروع المدرب الإسباني تشابي ألونسو الذي يقترب من قيادة الفريق في الموسم المقبل خاصة بعد الأداء المتذبذب لبعض لاعبي الفريق ورحيل محتمل للنجم المصري محمد صلاح أحد أبرز مهاجمي النادي في العقود الأخيرة.

وبحسب تقارير صحفية يسعى ألونسو لتعزيز تشكيلة "الريدز" بمجموعة من اللاعبين المميزين من بينهم نجم شاب من ريال مدريد الإسباني ليكون أحد الركائز الأساسية لمشروعه الجديد وسط توقعات بانطلاق حقبة جديدة للفريق تحت قيادته.

وتأتي هذه الخطوة بعد موسم صعب على ليفربول شهد تراجع مستوى بعض اللاعبين على رأسهم المهاجم الهولندي آرني سلوت الذي لم يصل بعد للمستوى المتوقع مقارنة بما قدمه المدرب السابق يورجن كلوب.

ويبدو أن إدارة ليفربول تعول على تشابي ألونسو لإعادة الفريق لمساره الطبيعي عبر تكوين مجموعة لاعبين متجانسين قادرين على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعد فترة شهدت تذبذب النتائج.

اللاعبين المطلوبين في خطة ألونسو

وفقًا لموقع TEAMTalk يسعى المدرب الإسباني للحصول على أربعة لاعبين من الدوري الإنجليزي والإسباني ليشكلوا العمود الفقري للفريق في الموسم المقبل:

أردا جولر (ريال مدريد)

اللاعب الشاب الذي مر بفترة متذبذبة في الفريق الملكي لكنه أظهر إمكانيات كبيرة عند إشراكه تحت قيادة تشابي ألونسو سابقًا ما جعله ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى ليفربول.

على الرغم من كونه في مركز مختلف عن محمد صلاح إلا أن ألونسو يرى أنه يمكن أن يكون عنصرًا تكتيكيًا مهمًا إلى جانب المهاجمين الآخرين مثل إيكيتيكي ألكسندر إيزاك وفيرتز.

مارك بوبيل

اللاعب الذي يتوقع أن يعزز خط الوسط ويضيف خبرة في التحكم بإيقاع اللعب.

يان ديوماندي

لاعب يمتلك القدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي ويتوقع أن يكون إضافة مهمة لدكة البدلاء.

أنتوني جوردون

جناح شاب يمتلك القدرة على الإبداع والاختراق ويُتوقع أن يكون بديلًا استراتيجيًا لدعم الهجوم بعد رحيل صلاح.

التحديات المحتملة أمام التعاقد مع جولر

على الرغم من اهتمام تشابي ألونسو بجولر إلا أن إتمام الصفقة ليس بالأمر السهل فاللاعب يمتد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2029 ويُعد سعره المرتفع أحد أكبر العوائق أمام ليفربول خاصة بعد الإنفاق الكبير في فترات الانتقالات السابقة.

كما أن انتقال اللاعب يحتاج إلى توافق بين إدارة النادي الملكي واللاعب نفسه وهو ما قد يجعل الصفقة معقدة ومليئة بالتحديات المالية والتنظيمية.

استراتيجية ألونسو لإعادة ليفربول للقمة

تشير التحليلات إلى أن ألونسو يسعى لبناء فريق متوازن بين الشباب والخبرة مع التركيز علىتعزيز دكة البدلاء بلاعبين قادرين على تقديم حلول هجومية متنوعة وإيجاد بدائل تكتيكية للاعبي الصف الأول لضمان استمرار الأداء القوي في جميع البطولات وإعادة ليفربول إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.

وإذا نجح ألونسو في ضم اللاعبين المطلوبين فقد يشهد الفريق تحولًا كبيرًا بدءًا من الخط الخلفي وحتى الهجوم مع إضافة عناصر جديدة قادرة على تحمل ضغط المباريات الكبيرة وإعادة الفريق إلى المنافسة الأوروبية بقوة.

في انتظار الإعلان الرسمي

حتى الآن لم يقدم أي عرض رسمي لضم اللاعبين ولا يزال انضمام تشابي ألونسو إلى ليفربول بحاجة لتأكيد رسمي من إدارة النادي الإنجليزي.

لكن المؤشرات تشير إلى أن المدير الفني الإسباني لديه رؤية واضحة لتجديد صفوف الفريق واعتماد لاعبين جدد قادرين على ملء الفراغ الذي قد يتركه رحيل محمد صلاح مع الاستفادة من إمكانيات النجوم الشباب وضمان استمرار الفريق في صدارة المنافسة المحلية والقارية.