مدرب النرويج يؤكد جاهزية هالاند .. هل يصنع الفارق مع مانشستر سيتي أمام ليفربول؟

تحدث ستوله سولباكن مدرب منتخب النرويج عن جاهزية نجم إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي للعب خلال الفترة المقبلة قبل قمة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي ستجمع السيتيزن مع ليفربول يوم السبت المقبل على ملعب الاتحاد.

هالاند جاهز للعب مع النرويج

وكان هالاند قد غاب عن مواجهة النرويج الودية أمام هولندا يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز هولندا 2-1 لكنه سيشارك أساسياً في اللقاء الودي غدًا الثلاثاء ضد سويسرا.

وأكد سولباكن لصحيفة "Stavanger Aftenblad": “ربما لن يلعب المباراة كاملة لكنه سيبدأ المباراة” مضيفًا أن مدة مشاركته ستحدد حسب الحاجة وقد تكون مشابهة لما حدث في أمستردام، حيث يحصل اللاعبون الذين يبدأون على ساعة لعب كاملة.

السيتي يدخل القمة بمعنويات عالية

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول بعد أسبوع ناجح، عقب فوزه بكأس كاراباو على حساب آرسنال (2-0) في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة السبت المنتظرة.