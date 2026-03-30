نهاية ذهبية منتظرة.. محمد صلاح يسعى لثنائية تاريخية مع ليفربول

يسعى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لختام مشواره مع الريدز في أفضل صورة.

كان محمد صلاح ـ البالغ من العمر 33 عاما - قد أعلن رحيله رسميا عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وينافس فريق ليفربول على بطولتين هذا الموسم وهما كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي في دور ربع النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في لقاء قوي للغاية سيجمع بين الفريقين.

فيما سيلتقي فريق ليفربول مع نظيره باريس سان جيرمان - حامل لقب دوري أبطال أوروبا - في دور ربع النهائي من نفس المسابقة.

كان فريق ليفربول قد ودع البطولة الموسم الماضي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي ويسعى للثأر منه.

ويسعى الفرعون المصري للحصول على بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل ختام مشواره مع الريدز.

رسالة صلاح لجماهير ليفربول

مع الأسف اليوم جاء، هذا الجزء الأول من وداعي، سأرحل من ليفربول بنهاية الموسم،

أريد أن أقول أنني لم أتوقع مدى عمق هذا النادي وهذه المدينة والمشجعين والذين أصبحوا جزءًا من حياتي

ليفربول ليس مجرد نادي كرة قدم انه شغف وتاريخ وهو روح لا استطيع أن أصفها بكلمة

لقد احتفلنا معًا بالانتصار ولقد فزنا بمعظم البطولات الممكنة، وقد حاربنا جميعًا في الأوقات الصعبة

أريد أن أشكر الجميع والذين كانوا جزء من هذا الفريق خاصة زملائي السابقين والحاليين والجماهير الذين لا أملك كلمات تكفي لوصفهم الدعم الذي قدمتوه لي في أفضل وقت لي في مسيرتي وقد وقفتوا بجانبي في أصعب الأوقات صعوبة هذا الأمر لن أنساه أبدا وسيكون معي دائمًا

الرحيل ليس سهلًا لقد منحتوني أفضل فترة في حياتي سأكون دائمًا جزءًا منكم سيكون دائمًا بيتي لي ولعائلتي

أشكر الجميع على كل شيء بسببكم جميعًا لن أسير وحدي أبدا.