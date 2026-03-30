مجدي طلبة: هيثم حسن مكسب كبير للمنتخب ويشكل جبهة قوية مع محمد صلاح

أشاد مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق بالأداء الذي قدمه هيثم حسن لاعب فريق ريال أوفيدو الإسباني ، في ظهوره الدولي الأول بقميص المنتخب الوطني أمام السعودية.

وتغلب المنتخب الوطني على نظيره السعودي برباعية نظيفة على ملعب الإنماء بمدينة جدة ، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو القادم.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN :هيثم حسن مكسب كبير للمنتخب الوطني ، ونجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي ، وسيشكل جبهة قوية في المباريات المقبلة مع محمد صلاح قائد الفراعنة بعد عودته من الإصابة.

وأضاف: المنتخب الوطني ظهر بشكل مميز أمام السعودية ، لكن الأخير بعيد عن مستواه المعهود منذ فترة طويلة ، والنتائج تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد ليست على ما يرام منذ بطولة كأس العرب الماضية ، لكن هذا لا يغفل دور لاعبي الفراعنة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.