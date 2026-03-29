اتحاد الكرة: هيثم حسن لم يشترط اللعب في المونديال قبل الانضمام للمنتخب

أكدت مصادر داخل اتحاد الكرة، أن هيثم حسن المحترف في ريال أوفييدو الإسباني، لم يشترط التواجد في قائمة منتخب مصر التي ستخوض كأس العالم 2026؛ من أجل الموافقة على الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس الحالي.

وأضافت المصادر، أن كل ما حدث، هو أن التوأم حسام وإبراهيم حسن تواصلا مع هيثم حسن، وأكدا له تقديرهما لإمكانياته، وأن منتخب مصر بحاجة إليه بداية من معسكر شهر مارس 2026.

واشارت إلى أن هيثم حسن كان سعيدا بإشادة التوأم بقدراته، وأكد أنه تحت أمر منتخب مصر، وسيتواجد دون أي شروط.

ولفتت المصادر إلى أن التوأم مع بداية المعسكر، حرصا على استقبال هيثم حسن، والاحتفال به، وتقديره بشكل كبير؛ وهو ما انعكس على اللاعب.