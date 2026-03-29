حضور جماهيري كبير.. نفاذ تذاكر مباراة منتخبي مصر وإسبانيا



يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره الإسباني فى مباراة ودية يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري فى تمام الساعه التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

واعلنت الشركة المنظمة للمباراة نفاد تذاكر المباراة بالكامل بحضور جماهيري كامل.

ومن المنتظر أن يمتلئ ملعب آر سي دي إي عن آخره لمشاهدة المباراة الودية بين إسبانيا ومصر ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.



كان المنتخب المصري قد حقق فوزًا امام نظيره السعودي برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026

وسوف تذاع مباراة منتخب مصر مع نظيره الأسبانى على قناة أون سبورت 1.