مبابي قبل صدام العمالقة: ريال مدريد وبايرن “نهائي مبكر”.. ولا مجال للخطأ

تتجه أنظار جماهير كرة القدم نحو المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء يُنظر إليه كنهائي مبكر نظرًا لقيمة وتاريخ الفريقين.

وفي هذا السياق، عبّر كيليان مبابي عن طموحه في تحقيق البطولات مع ريال مدريد، مؤكدًا أن الفريق لا يزال ينافس بقوة على لقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال، رافضًا الانشغال بالتكهنات المثارة حول مستقبله.

وحذر مبابي من قوة بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه فينسنت كومباني، مشيرًا إلى أن الفريق الألماني يُعد من الأكثر جاهزية في البطولة، رغم التفوق التاريخي لريال مدريد في المواجهات الإقصائية الأخيرة بين الطرفين.

كما أكد النجم الفرنسي أن اللعب بقميص ريال مدريد يحمل ضغوطًا استثنائية، نظرًا لشغف الجماهير واعتبار النادي “عقيدة”، موضحًا أن الانتقادات أمر طبيعي مر به كبار النجوم، وأن التركيز داخل الملعب يظل العامل الحاسم في تحقيق النجاح.