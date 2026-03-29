تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
نقابة الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا
وعود لاعبات طائرة الأهلي بعد إسقاط الزمالك والتتويج بلقب دوري السوبر
ابني بيموت قدام عيني .. والدة الطفل يوسف تستغيث: علاجه موجود ومحتاجين ننقذه قبل فوات الأوان
حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
صراع الأجيال.. هل يخطف كيليان مبابي عرش الهدافين من كريستيانو رونالدو؟

منتصر الرفاعي

يلمع اسم كريستيانو رونالدو كأحد أعظم الهدافين في التاريخ برقم يبدو عصيا على الكسر لكن على الجانب الآخر يفرض النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه بقوة لافتة بأرقام مبكرة وأداء استثنائي يعيدان رسم ملامح المنافسة وبين خبرة الأسطورة وطموح النجم الصاعد تشتعل المقارنة ويطرح السؤال: هل نشهد ميلاد وريث جديد لعرش الهدافين؟

مبابي ورونالدو.. بداية مختلفة تصنع الفارق

منذ ظهوره الدولي فرض مبابي نفسه بقوة مع منتخب فرنسا وتوج بلقب كأس العالم 2018 وهو في التاسعة عشرة من عمره، بل وسجل في المباراة النهائية وهو إنجاز لم يحققه رونالدو مع منتخب البرتغال رغم مسيرته الطويلة.

وواصل مبابي تألقه في كبرى المحافل، حيث خطف الأنظار في نهائي كأس العالم 2022 بتسجيله ثلاثية تاريخية أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

أرقام تكشف تفوقا مبكرا

عند مقارنة أرقام اللاعبين بعد نفس عدد المباريات الدولية (95 مباراة) تتضح أفضلية مبابي بشكل لافت حيث سجل 56 هدفا وصنع 40 مقابل 35 هدفا و19 تمريرة حاسمة لرونالدو.

ولا يتوقف التفوق عند عدد الأهداف فقط بل يمتد إلى الكفاءة الهجومية إذ يسجل مبابي هدفًا كل 131 دقيقة مقابل 206 دقائق لرونالدو كما يساهم تهديفيًا كل 76 دقيقة، وهو معدل أعلى بكثير من النجم البرتغالي في نفس المرحلة.

رغم التفوق الرقمي لمبابي فإن الفوارق الفنية واضحة إذ تميز رونالدو بقدرته الكبيرة على التسجيل من الركلات الحرة المباشرة حيث سجل 5 أهداف منها في تلك المرحلة، بينما لم يسجل مبابي أي هدف من ركلة حرة حتى الآن.

في المقابل يتفوق مبابي في اللعب الجماعي وصناعة الفرص وهو ما يظهر في عدد تمريراته الحاسمة، إلى جانب تسجيله ثلاث ثلاثيات (هاتريك)، وهو رقم لم يصل إليه رونالدو في بداياته الدولية.

إنجازات الأندية ترجح كفة رونالدو

على مستوى الأندية يتفوق رونالدو بوضوح بعدما حقق ألقابًا كبرى مثل دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية، بينما لا يزال مبابي يسعى لتحقيق نفس الإنجازات، رغم تألقه اللافت.

كما أن استمرارية رونالدو لأكثر من عقدين مع منتخب البرتغال لعبت دورًا مهمًا في وصوله إلى أرقامه القياسية الحالية.

هل يكسر مبابي الرقم التاريخي؟

المؤشرات الحالية تؤكد أن مبابي يمتلك فرصة حقيقية لمنافسة الرقم القياسي خاصة مع وصوله لهذه الأرقام في سن مبكرة وقدرته على الاستمرار لسنوات طويلة والمشاركة في بطولات كبرى قادمة.

كما يقترب نجم فرنسا من تحطيم الرقم القياسي لهداف المنتخب والذي يحمله حاليًا أوليفييه جيرو، بعد تجاوزه رقم تييري هنري.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

وزيرا البترول والصحة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة

بمبادرة من شركة إيطالية.. وزيرا البترول والصحة يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة

جاسم البديوي

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في الطاقة

الرئيس السيسي يشهد توقيع اتفاقية التعاون

توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز بين وزارة البترول في مصر ووزارة الطاقة والتجارة في جمهورية قبرص

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد