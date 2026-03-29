حافز لتحسين الأداء.. أول تعليق من مدرب أمريكا بعد الخسارة أمام بلجيكا

صرح ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الولايات المتحدة، أن هزيمة فريقه الساحقة أمام بلجيكا بمثابة حافز لتحسين الأداء مع اقتراب مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم بعد 75 يوما فقط.

وتعرض المنتخب المضيف لكأس العالم لهزيمة بنتيجة 5-2 في مباراة ودية دولية في أتلانتا، ويواجه اختبارا صعبا آخر لقدراته في نفس المكان يوم الثلاثاء عندما يواجه البرتغال.

أصر بوكيتينو على أنه من الأفضل الخسارة بشكل كبير في مباراة ودية قبل كأس العالم بدلاً من الخسارة بمجرد انطلاق البطولة في يونيو.

وقال بوكيتينو: "أرى هذا بمثابة اختبار جيد للواقع بالنسبة لنا، لأن الوقت قد حان الآن لنشعر بهذا النوع من المواقف، ولنتحسن، نحن بحاجة إلى التحسن، بالطبع".

وأضاف: “إنها مجرد مباراة، مجرد مباراة لم يحالفنا فيها الحظ، أشعر بخيبة أمل من النتيجة، ولكن بالنظر إلى الأداء، لا يمكننا القول إن اللاعبين لم يقدموا أداءً جيدًا.”

وقال مدرب المنتخب الأمريكي إنه سيكون من الصعب إقناع المشجعين بوجود جوانب إيجابية يمكن استخلاصها من الخسارة، لكنه أضاف: "الشعور بالألم أحيانا أمر جيد".

وأتم: “أعتقد أن هناك العديد من الأشياء الإيجابية، ومع كل هذه النتائج، من الأفضل أن يحدث ذلك الآن.”

تشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم، الذي يقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، مع كندا والمكسيك.