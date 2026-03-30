اتحاد الكرة: هيثم حسن لم يشترط التواجد في المونديال قبل الانضمام لمنتخب مصر

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن هيثم حسن المحترف في ريال أوفييدو الإسباني لم يشترط التواجد في قائمة منتخب مصر التي ستخوض كأس العالم ٢٠٢٦، من أجل الموافقة على الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس الحالي.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن كل ما حدث أن التوأم حسام وإبراهيم حسن تواصلا مع هيثم حسن وأكدا له تقديرهما لإمكانياته وأن منتخب مصر بحاجة لتواجده بداية من معسكر شهر مارس.

وأردف، هيثم حسن كان سعيدا بإشادة التوأم بقدراته وأكد أنه تحت أمر منتخب مصر وسيتواجد بدون أي شروط.

واختتم، أن التوأم مع بداية المعسكر حرصا على استقبال هيثم حسن والاحتفال به وتقديره بشكل كبير وهو ما انعكس على اللاعب.