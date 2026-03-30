قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري المصري أو السعودي.. إبراهيم حسن يقدم نصائح لمحمد صلاح
مواعيد غلق المحلات 2026 والأماكن المستثناة من القرار
الأهلي يجهز مفاجأة لأحمد عبدالقادر
الشباب والرياضة تقترح تعديل مواعيد مباريات الدوري وفقاً للتعليمات الجديدة للحكومة
استئناف الرحلات الجوية الباكستاتية المباشرة إلى لندن بعد توقف 6 سنوات
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع لتصنيع الأسلحة والصواريخ في إيران
كيف يعادل صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان أجر سنة كاملة؟
محاولة اغتيال ترامب.. اعتراض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس الأمريكي
الأهلي يغرم كامويش 50 ألف دولار .. اعرف السبب
القاهرة تدرس قرار إغلاق عدد من شوارع وسط البلد أمام السيارات.. اعرف السبب
الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية الأربعاء والخميس وهذا موعد ذروة عدم الاستقرار
خارطة طريق للسياسات النقدية.. والمالية: حزمة تيسيرات ضريبية لدعم الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شبانة: منتخب مصر قدم مباراة تاريخية أمام السعودية.. وتصريحات موتسيبي اشتغالة

رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر قدم أداءً مميزًا خلال مواجهته أمام المنتخب السعودي، مشيدًا بالمستوى الفني والنتيجة التي حققها الفريق.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":"منتخب مصر قدم مباراة تاريخية أمام السعودية، من حيث الأداء والأهداف، وكل شيء كان مميزًا من جانب المنتخب."

وأضاف:"ملعب الإنماء في جدة أصبح وكأنه ملعب للمصريين، خاصة بعد فوز الأهلي سابقًا على اتحاد جدة بنتيجة 4 أهداف، وكذلك فوز بيراميدز على أهلي جدة بثلاثية."

وتابع:"الكرة المصرية مختلفة، رغم قوة الدوري السعودي ووجود عدد كبير من النجوم العالميين."

وتطرق شبانة إلى تصريحات باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائلًا: "موتسيبي صرّح خلال المؤتمر الصحفي بأنه تفاجأ بغياب الجماهير في مباراة الأهلي والترجي، وعندما سُئل عن السبب، قيل له إن هناك قرارًا من لجنة الانضباط بإيقاف الجماهير، وهو ما يعني أنه لم يكن على علم بالأمر."

وأكمل:"فوزي لقجع لا يسمح بظلم أي نادٍ مغربي، وقد تم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا من السنغال إلى المغرب، كما تم تقليل العقوبات على الأندية المغربية."

وأضاف:"تصريحات موتسيبي توحي إما بعدم درايته بما يحدث، أو أنه يحاول تمرير الأمر، وأعتقد أنه كان على علم بما يجري و"بيشتغلنا."

وعن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب، قال:"لاعِبو الأهلي ظهروا بشكل مختلف مع المنتخب مقارنة بمستواهم مع النادي، وذلك بسبب تواجد حسام حسن على الخط، إلى جانب وجود لاعبين آخرين ينتظرون الفرصة."

وأردف:"أحمد سيد زيزو كان أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية، وكذلك محمد هاني قدم أداءً مميزًا، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستواهم مع الأهلي."

واختتم:"حسام حسن نجح في تكوين توليفة قوية، وأغلق المساحات أمام المنتخب السعودي، وقدم مباراة تاريخية، ويجب الإشادة به وبجهازه الفني."

منتخب مصر منتخب السعودية اخبار الرياضة كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

طقس غداً

حالة الطقس غداً | أمطار تضرب هذه المحافظات .. والصغري بالقاهرة تسجل 13 درجة

سعر الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا أعلن وزير التعليم؟

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

تغيير الساعة رسميًا مساء خميس.. موعد التوقيت الصيفي 2026

موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

تقلبات جوية حادة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

سعر الدولار

رسميا الآن.. صعود كبير في سعر الدولار اليوم بالبنوك

مواعيد غلق المحلات

رسميا.. متى ينتهي قرار غلق المحلات 9 مساء؟

ترشيحاتنا

احمد عز

وفاة والدة أحمد عز… والجنازة غدا من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

قطع المياه

قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة نتيجة كسر بخط رئيسي

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21 يتجاوز الـ 7000 جنيها للجرام

بالصور

زيارة ملكية.. أسرة عبد الحليم حافظ تستقبل أحمد فؤاد الثاني بمنزله

اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

«الكمامة» في مهرجان المسرح العالمي تتحول من أداة وقاية إلى عقاب نفسي

العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"

فيديو

فاطمة كشري

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: ما الذى حدث لتعجيل حرب إيران !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: حرب المضايق

المزيد