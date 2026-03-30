شبانة: منتخب مصر قدم مباراة تاريخية أمام السعودية.. وتصريحات موتسيبي اشتغالة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر قدم أداءً مميزًا خلال مواجهته أمام المنتخب السعودي، مشيدًا بالمستوى الفني والنتيجة التي حققها الفريق.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":"منتخب مصر قدم مباراة تاريخية أمام السعودية، من حيث الأداء والأهداف، وكل شيء كان مميزًا من جانب المنتخب."

وأضاف:"ملعب الإنماء في جدة أصبح وكأنه ملعب للمصريين، خاصة بعد فوز الأهلي سابقًا على اتحاد جدة بنتيجة 4 أهداف، وكذلك فوز بيراميدز على أهلي جدة بثلاثية."

وتابع:"الكرة المصرية مختلفة، رغم قوة الدوري السعودي ووجود عدد كبير من النجوم العالميين."

وتطرق شبانة إلى تصريحات باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائلًا: "موتسيبي صرّح خلال المؤتمر الصحفي بأنه تفاجأ بغياب الجماهير في مباراة الأهلي والترجي، وعندما سُئل عن السبب، قيل له إن هناك قرارًا من لجنة الانضباط بإيقاف الجماهير، وهو ما يعني أنه لم يكن على علم بالأمر."

وأكمل:"فوزي لقجع لا يسمح بظلم أي نادٍ مغربي، وقد تم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا من السنغال إلى المغرب، كما تم تقليل العقوبات على الأندية المغربية."

وأضاف:"تصريحات موتسيبي توحي إما بعدم درايته بما يحدث، أو أنه يحاول تمرير الأمر، وأعتقد أنه كان على علم بما يجري و"بيشتغلنا."

وعن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب، قال:"لاعِبو الأهلي ظهروا بشكل مختلف مع المنتخب مقارنة بمستواهم مع النادي، وذلك بسبب تواجد حسام حسن على الخط، إلى جانب وجود لاعبين آخرين ينتظرون الفرصة."

وأردف:"أحمد سيد زيزو كان أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية، وكذلك محمد هاني قدم أداءً مميزًا، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستواهم مع الأهلي."

واختتم:"حسام حسن نجح في تكوين توليفة قوية، وأغلق المساحات أمام المنتخب السعودي، وقدم مباراة تاريخية، ويجب الإشادة به وبجهازه الفني."