حسام عاشور: شيكابالا كان بيخاف مني.. وانظلمت بعدم انضمامي لمنتخب مصر مع حسن شحاتة

كشف حسام عاشور نجم الأهلي السابق، عن أسباب عدم تواجده كثيرا مع منتخب مصر مع حسن شحاتة

وقال عاشور في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: مكنتش بروح المنتخب كتير ومعرفش ايه السبب بصراحه ، مع اني انا اكتر لاعب لحد دلوقتي لعب في بطولات إفريقيا

واضاف: مكنش ليا دور مع كابتن حسن شحاته في المنتخب، ومتكلمتش معاه ، اتظلمت مع المنتخب اتظلمت جدا..ولو الزمن رجع بيا هروح اتكلم مع حسن شحاته وقوله انا ليه مش بتاخد

وتابع: جوزيه كان بيقولي انت هتمسك شيكابالا.. فاكنت بذاكر شيكابالا وبتفرج ع حاجات ليه وبفيديوهاته

وواصل: جوزيه قالي ف مره ملكش دعوه بالملعب وخليك ورا شيكابالا، وشيكابالا كان أول مابيشوفني يفضل يهزر ويتريق ويقول يانهار بقى



واختتم: ولا مره شيكابالا تألق وانا ماسكه ولا جاب جول وانا ماسكه