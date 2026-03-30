قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ضياء السيد: أداء منتخب مصر أمام السعودية تاريخي.. والحديث عن أداء هيثم حسن مبالغ فيه

ميرنا محمود

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن أداء المنتخب الوطني في مباراته أمام السعودية كان مميزًا، مشيرًا إلى أهمية اللقاء باعتباره ديربي عربيًا يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا.

وقال ضياء السيد، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "CBC":"مباراة السعودية كانت قوية لأنها ديربي عربي، واللاعبون يحبون هذا النوع من المباريات، منتخب مصر قدم أداءً جيدًا، وتمكنا من تسجيل 4 أهداف دون أن نستقبل أي أهداف."

وأضاف:"المباراة كانت تاريخية، وجميع اللاعبين كانوا في حالة تركيز عالية، لأن كل لاعب يسعى للمشاركة مع المنتخب في كأس العالم. وأتوقع ظهور منتخب مصر بشكل جيد أمام إسبانيا."

وتحدث ضياء السيد عن مستوى لاعبي الأهلي، قائلًا:"ظروف مباراة السعودية تختلف تمامًا عن مواجهة الترجي، لكن هذا لا يمنع أن لاعبي الأهلي يتحملون مسؤولية الخسارة من الترجي، كما أن المدرب يتحمل جزءًا كبيرًا من الخروج من دوري أبطال إفريقيا."

وتابع:"هناك أمور كثيرة تنقص الأهلي، والمدرب لديه مشكلات واضحة للجميع، لكن رد فعل اللاعبين كان غريبًا، خاصة أنهم لاعبون دوليون ويمتلكون خبرات كبيرة."

وأشار إلى مستوى بعض اللاعبين، قائلاً:"إمام عاشور كان أداؤه سيئًا مع الأهلي في آخر 4 مباريات، والصفقات القادمة من الزمالك تكون دائمًا تحت دائرة الضوء."

وعن مواجهة إسبانيا المرتقبة، أوضح:"مباراة إسبانيا ستختلف عن مواجهة السعودية، ولن تكون هناك مساحات في الملعب، وهذا أمر مفيد للمنتخب. ولا يجب القلق في حال الخسارة، لأننا نخوض تجارب قوية، ويجب التنوع في المباريات الودية دون مقارنات."

وأضاف:"أتوقع أن يلعب حسام حسن بخمسة مدافعين أمام إسبانيا لتضييق المساحات، كما حدث في أمم إفريقيا، لكنني أفضل وجود ثلاثة لاعبين في خط الوسط."

واختتم حديثه عن هيثم حسن، قائلًا:"هو لاعب جيد، لكن رد الفعل تجاهه مبالغ فيه قليلًا، ويجب تقييمه بعد مشاركته في عدد أكبر من المباريات."

منتخب مصر السعودية ضياء السيد محمد شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

