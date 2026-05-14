كتل هوائية جافة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة خلال الساعات المقبلة

نورهان خفاجي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة اليوم، تزامناً مع فصل الربيع الذي يشهد تسجيل أعلى معدلات حرارية خلال العام. 

وأوضحت التقارير أن هذه الموجة تأتي نتيجة التأثر بكتل هوائية جافة تماماً من الرطوبة، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس في عدة مناطق.

توقعات درجات الحرارة

ومن المتوقع أن يسود الطقس اليوم، أجواء شديدة الحرارة نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تقترب درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى من حاجز 39 درجة مئوية. أما في محافظات جنوب البلاد، فتشير التوقعات إلى تخطي درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في الظل، مما يستوجب الحذر من التعرض المباشر للشمس.

إرشادات السلامة للمواطنين

وفي سياق متصل، وجهت هيئة الأرصاد، الجهات المعنية مجموعة من التعليمات والإرشادات للمواطنين لضمان سلامتهم خلال هذه الموجة، جاء أبرزها:

  • ترطيب الجسم: ضرورة شرب كميات كافية وكبيرة من السوائل، وعلى رأسها المياه، لتعويض ما يفقده الجسم من أملاح وسوائل.
  • تجنب الشمس: الابتعاد عن الوقوف المباشر تحت أشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة (من الظهر وحتى العصر).
  • الملابس المناسبة: الحرص على ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتخفيف حدة الشعور بالحرارة.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة متابعة التحديثات الدورية لخرائط الطقس، نظراً للتقلبات السريعة التي تميز فصل الربيع.

