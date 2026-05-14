الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة الأحد.. والسعودية السبت

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة
عبد الرحمن محمد

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن منهجها الرسمي لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا. 

وحددت الدار موعد الرؤية الشرعية ليكون بعد مغرب يوم الأحد الموافق 17 من شهر مايو لعام2026 من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدار في بيانها الالتزام التام بما ستعلنه المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بشأن رؤية الهلال وتحديد غرة الشهر الكريم.

 وأوضحت أن هذا التنسيق يأتي نظرا لسبق المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية بيوم واحد في التقويم الهجري القائم حاليا مما يستوجب توحيد الرؤية فيما يتعلق بمناسك الحج وعيد الأضحى المبارك.

وأشارت الإفتاء إلى أن هذا الإجراء يأتي اتساقا مع القواعد الفقهية المتبعة في توحيد رؤية أهلة الشهور المرتبطة بعبادات ذات شعائر مشتركة.

 وشددت على أن المحكمة العليا السعودية هي الجهة المنوط بها تحديد بدء مناسك الحج وترتيب أيام التشريق وعيد الأضحى المرتبطة جغرافيا ومكانيا بالأراضي المقدسة.

ودعت دار الإفتاء المصرية المواطنين إلى ترقب البيان الرسمي الذي سيصدر عقب انتهاء عملية الاستطلاع بالتنسيق مع الجانب السعودي. 

وأكدت أن الهدف من هذا الالتزام هو وحدة الصف الإسلامي وتجنب أي بلبلة قد تحدث نتيجة اختلاف التقويمات المحلية في مواقيت العبادات الكبرى.

واختتمت الدار بيانها بالتأكيد على أن استطلاع الأهلة يتم وفق ضوابط شرعية وعلمية دقيقة تضمن دقة تحديد بدايات الشهور الهجرية.
 

