قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني لـ «صدى البلد»: مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة «مش عاجب حد» | فيديو
محافظ القاهرة يتعهد أمام البرلمان بتنفيذ دراسة شاملة لتطوير حلوان وإعادتها إلى سابق عهدها
شديد الحرارة.. الأرصاد تحذّر من طقس اليوم الخميس 14 مايو 2026
تحرّك برلماني بشأن النصب في رحلات العمرة الاقتصادية الوهمية
ترامب وشي جين بينج من بكين.. شراكة مُرتقبة وتفاهمات تجارية تعيد رسم خارطة العلاقات الثنائية
تايبيه خط أحمر .. الرئيس الصيني يُحذّر ترامب من التدخل في ملف تايوان
بينج : السلام في مضيق تايوان عامل أساسي في العلاقات الصينية الأمريكية
ناقلة نفط تابعة لـ«إنيوس» تعبر مضيق هرمز وسط ترقب لتطورات الملاحة في الخليج
الرئيس الصيني: سعيد بزيارة ترامب.. والعالم أمام مفترق طرق
الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة الأحد.. والسعودية السبت
كتل هوائية جافة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة خلال الساعات المقبلة
بدء امتحانات الثانوية العامة “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقين السبت|شوف جدولك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني: سعيد بزيارة ترامب.. والعالم أمام مفترق طرق

الرئيس الامريكي والرئيس الصيني
الرئيس الامريكي والرئيس الصيني
القسم الخارجي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ سعادته بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة بكين، مشيراً إلى أن العالم “أمام مفترق طرق” يتطلب تعاوناً أكبر بين القوى الدولية الكبرى لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة، وذلك خلال افتتاح القمة الثنائية بين البلدين التي تحظى بمتابعة دولية واسعة.

وقال شي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تحمل أهمية استثنائية ليس فقط للبلدين، بل للاقتصاد والاستقرار العالميين، مضيفاً أن “العالم يشهد تغيرات متسارعة تتطلب شراكة قائمة على الحوار والاحترام المتبادل”.

وأكد الرئيس الصيني أن بكين تتطلع إلى تعزيز التعاون مع واشنطن في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية. 

وأشار شي جين بينغ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من القوى الكبرى العمل على تجنب التصعيد والصراعات، في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، والأزمات الجيوسياسية، والتغيرات في أسواق الطاقة والتكنولوجيا. 

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في سلاسل الإمداد العالمية ودعم التجارة الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إقامة “علاقات تجارية كبيرة مع الصين”، وأن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي. 

وأضاف ترامب أن العلاقات الأمريكية الصينية “قد تصبح الأفضل على الإطلاق” إذا نجح الطرفان في تجاوز الخلافات القائمة. 

وتأتي القمة الأمريكية الصينية في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تحديات معقدة، تتعلق بالنزاعات التجارية والرسوم الجمركية وملفات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى قضايا جيوسياسية حساسة مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي والتنافس الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

شي جين بينغ الرئيس الصيني الصين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

إجازة عيد الأضحى2026 للطلاب والموظفين

إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين.. كام يوم رسمي؟

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

PUBG Mobile

PUBG Mobile تعتذر للمسلمين وتسحب "يد القدير" بعد موجة غضب واسعة

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

ترشيحاتنا

تكريم فاروق جويدة

تكريم الشاعر الكبير فاروق جويدة في صالون ماسبيرو الثقافي

مصطفى كامل وهاني شاكر

مصطفى كامل عن هاني شاكر: صداقتنا عمرها كبير وكنت متمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة|فيديو

الفنان مصطفى كامل

مصطفى كامل: هاني شاكر عاشق للرومانسية وتأثر بالعندليب في إحساسه وأسلوبه

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد