الرئيس الصيني: سعيد بزيارة ترامب.. والعالم أمام مفترق طرق

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ سعادته بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة بكين، مشيراً إلى أن العالم “أمام مفترق طرق” يتطلب تعاوناً أكبر بين القوى الدولية الكبرى لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة، وذلك خلال افتتاح القمة الثنائية بين البلدين التي تحظى بمتابعة دولية واسعة.

وقال شي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تحمل أهمية استثنائية ليس فقط للبلدين، بل للاقتصاد والاستقرار العالميين، مضيفاً أن “العالم يشهد تغيرات متسارعة تتطلب شراكة قائمة على الحوار والاحترام المتبادل”.

وأكد الرئيس الصيني أن بكين تتطلع إلى تعزيز التعاون مع واشنطن في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.

وأشار شي جين بينغ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من القوى الكبرى العمل على تجنب التصعيد والصراعات، في ظل التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، والأزمات الجيوسياسية، والتغيرات في أسواق الطاقة والتكنولوجيا.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في سلاسل الإمداد العالمية ودعم التجارة الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إقامة “علاقات تجارية كبيرة مع الصين”، وأن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأضاف ترامب أن العلاقات الأمريكية الصينية “قد تصبح الأفضل على الإطلاق” إذا نجح الطرفان في تجاوز الخلافات القائمة.

وتأتي القمة الأمريكية الصينية في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تحديات معقدة، تتعلق بالنزاعات التجارية والرسوم الجمركية وملفات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى قضايا جيوسياسية حساسة مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي والتنافس الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.