وسيم أحمد يكشف تفاصيل مكالمة هيثم حسن مع حسام حسن لتمثيل منتخب مصر

كشف وسيم أحمد، المحلل الرياضي تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين هيثم حسن، لاعب منتخب مصر والكابتن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، على هامش انضمام اللاعب للفراعنة لأول مرة.

وشارك هيثم حسن رفقة منتخب مصر في مباراة السعودية الودية، والتي انتهت لصالح الفراعنة برباعية نظيفة، على هامش استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال وسيم أحمد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "سعادتي لا توصف بتواجد هيثم مع منتخب مصر لأول مرة، وكان مجهود سنوات وليس منذ فترة قصيرة".

وتابع: "بدأت قصة هيثم منذ 2017 رفقة فريق عملي، ولفت نظري اللاعب، ووجدته يلعب مع منتخب فرنسا للناشئين، وكان يوم متميز للغاية".

وأكمل: "نحن نفتقد اللاعب الذي يراوغ ويمر من أيام محمد زيدان، ومنذ هذا الوقت حاولت التواصل مع اللاعب حتى عام 2019، تواصلت مع اللاعب وعائلته، وكنت مُصر على ارتدائه لقيص المنتخب المصري".

وأكمل: "تواجد هيثم مع الفراعنة نجاح لمنظومة الكرة المصرية بالكامل وللكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومنذ شهر ديسمبر الماضي حسمنا الموضوع مع والده، وكان يجب أن ننتظر حتى عودة المنتخب من المغرب".

وذكر" قمت بترتيب مكالمة مع الكابتن إبراهيم حسن واللاعب، والمكاملة كانت إيجابية، وما أراده هيثم هو معرفة دوره، لم يكن له أي طلبات مالية أو أي طلبات أخرى إلا معرفة ما هو دوره، والكابتن إبراهيم أبلغه بالمشروع، ورحب بذلك".

واختتم وسيم حديثه قائلا: "قمت بترتيب مكالمة أخرى مع الكابتن حسام حسن والمهندس هاني أبو ريدة وكانت إيجابية، وتم الاتفاق على حجز تذاكر الطيران ورأينا هيثم بشكل جيد أمام السعودية، وهذا أمر متميز للغاية، وأتمنى له التوفيق".