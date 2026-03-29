رضا عبد العال: محمد صلاح أسطورة عالمية ولا يجوز مقارنة هيثم حسن معه

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي أسطورة لن تتكرر على المستوى العالمي بعد كم الإنجازات التي حققها مع الريدز في الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات العالمية الأخرى.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" محمد صلاح لا غنى عنه في منتخب مصر وهو صاحب تاريخ كبير مع الفراعنة ومن غير المنطقي مقارنة البعض له بعد الفوز على السعودية برباعية مع هيثم حسن الذي يشق طريقه مع منتخب مصر ومازال من المبكر الحكم على مستواه الفني".

وأضاف:" محمد صلاح له فضل كبير في وصول مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية الماضية في المغرب بعد تسجيل ٤ أهداف ومنذ انتهاء البطولة وهو يتعرض لحملة ممنهجة من بعض الأشخاص لابعاده عن منتخب مصر بأي شكل من الأشكال".