قيمة لا تُعوّض| رضا عبدالعال: وجود محمد صلاح مع منتخب مصر أمر لابد منه

أكد رضا عبد العال أن محمد صلاح يُعد واحدًا من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، مشددًا على أن ما حققه مع ليفربول من إنجازات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا يجعل تكرار تجربته أمرًا بالغ الصعوبة.

محمد صلاح.. قيمة لا تُعوّض في منتخب مصر

أوضح عبد العال أن وجود محمد صلاح داخل منتخب مصر أمر لا يمكن الاستغناء عنه، نظرًا لدوره القيادي وتأثيره الكبير داخل الملعب وخارجه. وأكد أن النجم المصري يمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات مع الفراعنة، ما يجعله أحد الركائز الأساسية للفريق.

رفض المقارنات المبكرة

وانتقد عبد العال المقارنات التي ظهرت مؤخرًا بين صلاح واللاعب الشاب هيثم حسن، خاصة بعد الفوز الكبير على السعودية. وأشار إلى أن هيثم حسن لاعب موهوب ويملك مستقبلًا واعدًا، لكن من المبكر جدًا تقييمه أو وضعه في مقارنة مع لاعب بحجم وخبرة محمد صلاح.

دور بارز في أمم أفريقيا

وأشار عبد العال إلى أن صلاح كان له دور مؤثر في وصول منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في المغرب، بعدما سجل أربعة أهداف وساهم بشكل واضح في مشوار الفريق بالبطولة.

انتقادات وحملات ضد النجم المصري

وأضاف أن محمد صلاح تعرض خلال الفترة الأخيرة لانتقادات وحملات وصفها بـ”الممنهجة”، تهدف إلى التقليل من دوره أو إبعاده عن المنتخب، مؤكدًا أن هذه المحاولات غير منطقية في ظل ما يقدمه اللاعب من مستويات مميزة.

استعدادات لمواجهة إسبانيا

وفي سياق آخر، يواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب إسبانيا وديًا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026، في اختبار قوي للفراعنة قبل الاستحقاقات الكبرى القادمة