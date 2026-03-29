مدرب محمد صلاح السابق يكشف أسرار قرار «فخر العرب» بالرحيل عن ليفربول

أكد خايمي بابون، المدرب الشخصي السابق للنجم المصري محمد صلاح، أن قرار اللاعب بالرحيل عن ليفربول لم يكن سهلًا، لكنه جاء مدروسًا ومدعومًا بخبرته الكبيرة، إلى جانب دعم عائلته ووكيله.

وأوضح بابون في ظهوره عبر برنامج ستاد المحور، أن صلاح حقق مسيرة استثنائية مع ليفربول، سواء في البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا، حيث توج بالألقاب وفرض نفسه كأحد أبرز نجوم العالم خلال السنوات الأخيرة، بفضل أرقامه المميزة وأدائه الثابت.

وأشار إلى أن صلاح لا يزال يمتلك القدرة على اللعب في أكبر الأندية العالمية، مؤكدًا أنه لاعب يحظى باحترام المدربين وزملائه، ليس فقط لمستواه الفني، بل أيضًا لشخصيته داخل وخارج الملعب.

واختتم بابون تصريحاته بالتأكيد على أن صلاح سيظل أحد أبرز رموز كرة القدم المصرية والعالمية، لما يقدمه لمنتخب بلاده، إضافة إلى كونه قدوة للعديد من الأطفال واللاعبين الشباب حول العالم، مشيرًا إلى أنه مرشح لأن يكون ضمن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.