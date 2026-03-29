بعد إعلان الرحيل.. محمد صلاح أمام 4 احتمالات كبرى لحسم مستقبله

أثار إعلان النجم المصري محمد صلاح رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية موسم 2025-2026 حالة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية، بعدما وضع حدًا لمسيرة استثنائية تُعد من الأبرز في تاريخ النادي الإنجليزي.

وجاء هذا القرار المفاجئ ليُنهي رحلة بدأت في عام 2017، تمكن خلالها صلاح من ترسيخ مكانته كأحد أساطير “الريدز”، بفضل إنجازاته اللافتة وأرقامه القياسية التي جعلته من أعمدة الفريق الأساسية على مدار سنوات.

تحديات أوروبية.. فرص محدودة رغم الطموح

ورغم رغبة اللاعب في الاستمرار داخل القارة الأوروبية، فإن المؤشرات الحالية تُبرز صعوبات واضحة أمام تحقيق هذا الهدف، وذلك وفقا لما ذكرت شبكة "ذا أثلتيك" العالمية.

فقد غيّر باريس سان جيرمان سياسته مؤخرًا، مفضلًا الاعتماد على المواهب الشابة بدلًا من التعاقد مع النجوم الكبار، إضافة إلى امتلاكه بالفعل خطًا هجوميًا قويًا.

كما تبدو فرص الانضمام إلى ريال مدريد أو بايرن ميونخ محدودة، نظرًا لتوافر العديد من الخيارات الهجومية داخل الفريقين، في حين تعيق الأزمات المالية أي تحرك جاد من جانب برشلونة.

أما العودة إلى الدوري الإيطالي، فرغم التجربة الناجحة السابقة مع روما، فإن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها أندية الدوري الإيطالي تجعل هذا الخيار أقل احتمالًا.

مسيرة حافلة بالأرقام والإنجازات

خلال مشواره مع ليفربول، خاض صلاح 435 مباراة، أحرز خلالها 255 هدفًا، وصنع 122 هدفًا، وأسهم في تحقيق العديد من البطولات الكبرى، من أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، ليترك إرثًا كرويًا يصعب تكراره.

وجهات محتملة.. والقرار لم يُحسم بعد

على الرغم من حالة الجدل الواسعة التي تسيطر على مستقبل النجم المصري محمد صلاح، فإن الغموض لا يزال سيد الموقف، خاصة بعد تأكيد وكيله رامي عباس أن وجهة اللاعب المقبلة لم تُحدد حتى الآن، موضحًا أن مصير الموسم القادم لا يزال مجهولًا.

وفي خضم هذا الترقب، تتزايد التوقعات حول الخطوة القادمة، حيث سلط موقع “ترانسفير ماركت” الضوء على أربع وجهات محتملة قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة اللاعب، في ظل اهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام بقراره المرتقب، وهي:

الدوري السعودي.. الخيار الأقوى ماليًا

يُعد الدوري السعودي للمحترفين الوجهة الأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، في ظل اهتمام أندية كبرى مثل الاتحاد والهلال والنصر، التي تسعى لضمه بعروض مالية ضخمة، في خطوة قد تُعزز من القيمة التسويقية والفنية للدوري.

الدوري الأمريكي.. تجربة جديدة بطابع مختلف

يبرز الدوري الأمريكي لكرة القدم كخيار محتمل، خاصة مع طموحات التوسع والنمو، حيث يُعد سان دييجو أحد الأندية التي قد تستقطب اللاعب ضمن مشروع استثماري ورياضي واعد.

إنتر ميلان.. الحفاظ على التنافس الأوروبي

في حال رغب صلاح في الاستمرار بالمنافسة على أعلى المستويات، فإن إنتر ميلان يُمثل خيارًا مناسبًا، نظرًا لخبرته السابقة في الدوري الإيطالي، وقدرته على التأقلم مع أسلوبه التكتيكي.

جالاتا سراي.. مشروع طموح في تصاعد

يبقى جالاتا سراي أحد الخيارات المطروحة، في ظل سعي النادي إلى استقطاب نجوم كبار وتعزيز حضوره في المنافسات الأوروبية.