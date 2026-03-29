ناقد رياضي : تسلم العين التي اكتشفت هيثم حسن

أعرب الناقد الرياضي خالد بيومي عن إعجابه الشديد بأداء هيثم حسن في ظهوره الأول مع منتخب مصر أمام السعودية.

وكتب بيومي، من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك: "تسلم العين التي اكتشفت هيثم حسن".



وكشف وسيم أحمد، المحلل الرياضي، تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، والكابتن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، على هامش انضمام اللاعب للفراعنة لأول مرة.

وشارك هيثم حسن مع منتخب مصر في المباراة الودية أمام السعودية، والتي انتهت لصالح الفراعنة برباعية نظيفة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال وسيم أحمد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن على قناة DMC: "سعادتي لا توصف بتواجد هيثم مع منتخب مصر لأول مرة، وكان مجهود سنوات وليس منذ فترة قصيرة".

وتابع: "بدأت قصة هيثم منذ 2017 رفقة فريق عملي، ولفت نظري اللاعب، ووجدته يلعب مع منتخب فرنسا للناشئين، وكان يومًا متميزًا للغاية".