عضو اتحاد الكرة: أبو ريدة سر اكتشاف هيثم حسن واللاعب انسجم مع المنتخب سريعا

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن لاعبي مصر يضعون نصب أعينهم تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا، مشيرًا إلى حالة الحماس والتركيز الكبيرة داخل معسكر الفراعنة.

وأوضح أبو زهرة في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور، أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة، ويسعون لتقديم أداء قوي يليق باسم المنتخب المصري، خاصة في ظل الاستعدادات الجادة للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها المنافسات الدولية الكبرى.

وتطرق عضو اتحاد الكرة إلى اللاعب هيثم حسن، مؤكدًا أنه يواجه صعوبة نسبية في التحدث باللغة العربية، لكنه يتأقلم بشكل جيد داخل أجواء المنتخب، ويحظى بدعم كبير من زملائه والجهاز الفني.

وأشار إلى أن اكتشاف اللاعب جاء عن طريق لجنة خاصة تم تشكيلها برئاسة هاني أبو ريدة، والتي عملت على متابعة اللاعبين مزدوجي الجنسية وضم العناصر المميزة منهم لدعم صفوف المنتخب الوطني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة مستمر في البحث عن المواهب المصرية حول العالم، من أجل تعزيز قوة المنتخب خلال الفترة المقبلة وتحقيق أفضل النتائج.