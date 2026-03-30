محمد صلاح يرحل .. ماذا ينتظر خزائن ليفربول .. وهل إدارة الريدز ستجني ثمار القرار ؟

مع اقتراب رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول.. يلوح في الأفق فصل جديد على مستوى إدارة الفريق من الناحية المالية والرياضية لا يقتصر على مجرد وداع أحد أبرز نجوم النادي بل يمثل فرصة استراتيجية لتخفيف الأعباء المالية المرتفعة وتحقيق مرونة أكبر في سوق الانتقالات المقبلة.

وكان محمد صلاح منذ تجديد عقده الأخير في أبريل الماضي اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول إذ يبلغ راتبه الأساسي حوالي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا قبل إضافة الحوافز التي قد ترفع الرقم بشكل كبير.

وعند حساب هذا الرقم على مدار موسم كامل تتضح ضخامة الالتزامات المالية التي كان يتحملها النادي لموسمين إضافيين في حالة استمرار العقد حتى 2027.

رحيل صلاح قبل نهاية عقده خصوصًا دون رسوم انتقال يقلص هذه التكاليف بشكل فوري ما يمنح ليفربول هامشًا ماليًا مهمًا لإعادة توزيع الموارد على صفقات جديدة أو الاستثمار في اللاعبين الشباب. 

هذه الخطوة تبدو أكثر أهمية بعد السوق الصيفية الأخيرة التي شهدت إنفاقًا قياسيًا تجاوز 400 مليون جنيه إسترليني على صفقات جديدة بالإضافة إلى رواتب مرتفعة لمجموعة اللاعبين الجدد.

ضرورة الإدارة الذكية للموارد

بالنسبة لليفربول لا تقتصر أهمية رحيل صلاح على تخفيف الأعباء المالية بل تتعداه إلى الجوانب الرياضية. خاصة أن أداء النجم المصري داخل الملعب شهد تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم ما يجعل النادي أمام فرصة لإعادة تشكيل خط الهجوم ومنح مساحة أكبر للمواهب الشابة أو لاعبين جدد بتكلفة أقل.

لكن التحدي الأكبر يتمثل في ارتباط مالية النادي بشكل مباشر بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا إذ تشكل الجوائز الأوروبية جزءًا كبيرًا من الإيرادات السنوية.

تجربة موسم 2023-2024 حين فشل الفريق في التأهل للمسابقة أظهرت هشاشة الاعتماد على الرواتب المرتفعة مع تراجع الإيرادات حيث سجل النادي خسارة قبل الضرائب بلغت 57.1 مليون جنيه.

إدارة الرواتب وتوازن الإنفاق

رحيل صلاح لا يعني فقط تقليص النفقات بل يمثل فرصة لتطبيق استراتيجية أكثر استدامة في إدارة رواتب اللاعبين.

بعد تجديد عقود النجوم الكبار مثل فيرجيل فان دايك وإضافة صفقات طويلة الأجل أصبح من الضروري لمجلس الإدارة إيجاد التوازن بين الإنفاق على المواهب الجديدة والتأكد من قدرة النادي على التكيف مع أي تقلبات في الإيرادات سواء من دوري الأبطال أو السوق المحلية.

وفورات الرواتب الناتجة عن رحيل صلاح تساعد ليفربول على مواجهة سيناريو عدم التأهل لدوري الأبطال في موسم 2026-2027 حيث يمكن إعادة توزيع الموارد على صفقات جديدة أقل تكلفة أو تعزيز الأكاديمية لتطوير لاعبين محليين وهو ما يوفر استدامة طويلة الأمد للفريق.

الضغط على الأندية الكبرى

تجربة ليفربول تعكس واقعًا أوسع للأندية الكبرى في أوروبا التي تواجه ضغوطًا مزدوجة: إنفاق ضخم في سوق الانتقالات مع ضرورة الحفاظ على هامش مالي متوازن في ظل اعتماد الإيرادات بشكل كبير على المشاركة الأوروبية أي انخفاض في الإيرادات مثل الغياب عن دوري الأبطال يمكن أن يؤدي إلى أزمة إذا لم يتم التحكم بعناية في فواتير الرواتب.

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
