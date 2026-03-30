قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 40 موقعا ومصنعا لإنتاج الأسلحة في طهران خلال 48 ساعة
الكيلو أقل من 100جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين
شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم بـ 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو
إصابة 6 جنود للاحتلال بينهم 3 حالاتهم خطرة بلبنان.. وحزب الله يفاجئ ساعر
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 30 مارس 2026
تجدد القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت
الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 5 مسيرات إيرانية خلال الساعات الماضية
لقطات من مران منتخب مصر في "إسبانيول" استعداداً لودية إسبانيا.. صور
بعد استهداف علماء نوويين.. إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب برد قاصم
بشكتاش يترقب الصفقة المجانية.. ساديو مانى فى اختبار الاختيار.. الاستمرار في النصر أم عودة أخيرة إلى أوروبا؟
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 مارس 2026| تفاصيل
وكيل أول الشيوخ: البيان المشترك للبرلمان بغرفتيه يدل على صلابة الإرادة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إبراهيم حسن: المنتخب مفتقد محمد صلاح.. تفاصيل

باسنتي ناجي

تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن غياب اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب عن مباراة إسبانيا. 

وقال إبراهيم حسن في تصريحات إذاعيه لملعب ON: "المنتخب مفتقد أكيد محمد صلاح.. وله وزنه في الملعب ودايما بنشوفه حابب يكون معانا".

وكان قد أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن محمد صلاح يُعد من أهم لاعبي العالم في الوقت الحالي، وأن كل خطوة في مسيرته يجب أن تكون محسوبة بدقة

وأوضح إبراهيم حسن خلال تصريحات تلفزيونية أن صلاح يمتلك من الخبرة ما يجعله قادراً على اتخاذ القرار الصحيح، خاصة فيما يتعلق بمستقبله بعد ليفربول. ونصحه بأن تكون الأولوية للاستمرار في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الفرنسي أو الألماني أو الإيطالي، لما توفره من تنافس قوي يحافظ على مستواه الفني ويضمن استمراره في دائرة الضوء.

تحفظ على الانتقال إلى الدوري الأمريكي

أبدى إبراهيم حسن عدم اقتناعه بفكرة انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذا الخيار قد يؤثر على شعبيته ومكانته العالمية. وأوضح أن اللعب هناك قد يُبعده تدريجياً عن الأضواء مقارنة بأوروبا، مستشهداً بما يحدث مع بعض النجوم الذين تراجع حضورهم الإعلامي بعد الانتقال.

الدوري السعودي خيار قوي ومغري

في المقابل، أشار إلى أن الدوري السعودي أصبح وجهة مهمة للنجوم العالميين، في ظل تواجد أندية كبيرة مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. وأكد أن انتقال صلاح إلى أحد هذه الأندية سيكون خطوة قوية، نظراً للإمكانات الكبيرة والتنافس المتزايد، ما يجعله خياراً أفضل من الدوري الأمريكي في الوقت الحالي.

العودة إلى مصر تظل احتمالاً قائماً

تحدث إبراهيم حسن أيضاً عن إمكانية عودة صلاح إلى الدوري المصري، مؤكداً أنه في حال اتخاذ هذه الخطوة، ستكون الوجهة الأقرب إما الأهلي أو الزمالك، باعتبارهما الأكبر جماهيرياً وتاريخياً. لكنه شدد على أن صلاح يفكر بطريقة احترافية مختلفة، ويضع مسيرته في المقام الأول.

صلاح قائد داخل وخارج الملعب

اختتم حديثه بالتأكيد على أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب، بل حالة فنية وإنسانية مميزة، حيث يتمتع بحب واحترام جميع زملائه في المنتخب. كما يمتلك شخصية قيادية تساعده على توحيد الفريق وتقديم أفضل أداء، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو ما يزيد من قيمته الكبيرة في أي فريق يلعب له

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

تغيير الساعة رسميًا مساء خميس.. موعد التوقيت الصيفي 2026

. قفزة كبيرة سعر الذهب

الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم

الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

الزمالك

الكاف يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بشأن المشاركة فى أفريقيا

محمد صلاح

يرفض الإنجليزي ولا يفكر في السعودي.. محمد صلاح يحدد وجهته المستقبلية

محاولة اغتيال ترامب.. القوات الأمريكية تعترض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس

محاولة اغتيال ترامب.. اعتراض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس الأمريكي

الأرصاد

أمطار رعدية وسيول.. معلومات المناخ: أخطر التقلبات الجوية تبدأ هذا الموعد

وسام ابو علي

هل يعود للدوري المصري؟.. وكيل وسام أبو علي يعلن مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

«الصحة»: تطوير مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية

لقاء اليوم

اتفاق بين النقل والري.. الإسراع بنهو إجراءات أراضي المشروعات الكبرى

مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل الإسلامي المشترك

بالصور

استشارى يقدم روشتة نصائح لمرضى الربو وحساسية الصدر مع تقلبات الجو

فض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة بديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد