14 قضية.. خبير تحكيمي يكشف الرقم الحقيقي لمستحقات الزمالك المتأخرة

كشف عامر العمايرة، الخبير التحكيمي، عن تفاصيل جديدة بشأن مستحقات نادي الزمالك في القضايا المرفوعة ضده.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي إكس: ‏معلومة للاصدقاء الاعزاء من يقوم بحساب غرامات الزمالك بيحسبهم بدون إضافة الفوائد..‏نادى الزمالك حالياً مطالب بسداد 5 مليون و800 ألف دولار لتسوية 14 قضية الحالية.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية أمام الشرقية للدخان في إطار الاستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة اليوم الاثنين فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد الكلية الحربية.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 5 أبريل المقبل على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.