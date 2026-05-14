رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته في الصعيد بزيارة مدارس السلام الإنجيلية بأسيوط

اختتم القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته بمحافظات الصعيد، بزيارة مدارس السلام الإنجيلية بمحافظة أسيوط، في إطار اهتمام الطائفة الإنجيلية بدعم العملية التعليمية وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

وشارك رئيس الطائفة الإنجيلية في الجولة القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل السابق، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بالسنودس، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مايكل رفعت، نائب الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي لوجه قبلي، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام وقساوسة كنائس أسيوط.

وكان في استقبال رئيس الطائفة الإنجيلية الأستاذة أنجي ثروت، مديرة مدرسة السلام بشارع ثابت، والأستاذة أماني زاهي، مديرة مدرسة السلام الحديثة.

وقام الدكتور القس أندريه زكي بجولة داخل المدارس، اطّلع خلالها على أحدث ما شهدته من تطوير وتحديث في العملية التعليمية، إلى جانب ما تقدمه من نماذج تعليمية قائمة على الإبداع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، كما شهد عددًا من العروض الفنية المتنوعة التي قدمها الطلاب، والتي عكست مستوى التميز والاهتمام بالأنشطة التربوية والفنية.

وخلال الزيارة، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الكبيرة بما شاهده داخل مدارس السلام الإنجيلية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الرسالة التعليمية والدور الوطني والمجتمعي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «سعيد جدًا بما شاهدناه اليوم من مستوى متميز في العملية التعليمية والأنشطة الفنية والتربوية، فالكنيسة عندما تلتحم بالوطن تحقق نتائج مبهرة، وتسهم بصورة حقيقية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.»

بيئة تربوية متكاملة

وأضاف: «مدارسنا ليست مجرد مؤسسات تعليمية، لكنها مشروع لبناء مواطن وعالم ومبدع وفنان يحب بلاده وينتمي إلى تاريخه وحاضره ومستقبله، ويملك القدرة على التفكير والإبداع وخدمة وطنه بإخلاص.»

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن رسالة مدارس سنودس النيل الإنجيلي لا تقتصر على جودة التعليم فقط، بل تمتد إلى بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية قدرات الطلاب، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة تربوية متكاملة تساعد الأجيال الجديدة على النمو الفكري والإنساني والإبداعي.

كما وجّه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر لإدارات المدارس والأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، قائلًا: «كل هذا الإبداع والتميز يقف وراءه مجهود ضخم ومخلص من إدارات المدارس والمعلمين والأمانة العامة للمدارس، وهو ما يستحق كل التقدير.»

ومن جانبه، أكد القس أمير ثروت رئيس سنودس النيل الانجيلي، أن مدارس سنودس النيل الإنجيلي تمثل واحدة من أهم النماذج التعليمية الوطنية التي تجمع بين جودة التعليم وبناء القيم الإنسانية والوطنية، مشيرًا إلى أن رسالة التعليم داخل مدارس السنودس تنطلق من الإيمان بأهمية بناء الإنسان القادر على خدمة مجتمعه ووطنه.

كما أشاد الدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بالسنودس، بالدور الذي تقوم به إدارات المدارس والمعلمون في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن مدارس السنودس تمثل نموذجًا للتعليم القائم على القيم الإنسانية وخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، أن مدارس السنودس تواصل العمل على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبيئة التربوية، بما يواكب احتياجات الطلاب ويعزز جودة التعليم.

وأضاف: «نحرص على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تهتم بالجانب الأكاديمي والتربوي والإنساني، انطلاقًا من رسالة مدارس السنودس في دعم بناء الإنسان.»