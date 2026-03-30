إعلامي شهير يكشف حقيقة عودة طارق حامد إلى الزمالك بعد صورته مع جون إدوارد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد حقيقة عودة طارق حامد إلى نادي الزمالك بعد تداول مؤخرًا صورة تجمعه مع جون إدوارد.



وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" : الصورة المنتشرة لطارق حامد لا علاقة لها بعودته إلى الزمالك مرة أخرى.. رغم أن اللاعب يتمنى إنهاء مسيرته داخل القلعة البيضاء.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية أمام الشرقية للدخان في إطار الاستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة اليوم الاثنين فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد الكلية الحربية.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 5 أبريل المقبل على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.