طارق الدسوقي لصدى البلد: أحب الزمالك.. وأشجع أي فريق يمثل مصر

أكد الفنان طارق الدسوقي على أهمية التحلي بالروح الرياضية وتغليب المصلحة الوطنية على التعصب الكروي، مشددًا على أن تشجيع الأندية المصرية في المنافسات الخارجية يجب أن يكون واجبًا على كل مشجع، بغض النظر عن انتمائه لنادٍ معين.

جاء ذلك خلال ندوة خاصة أقيمت في موقع "صدى البلد" الإخباري، حيث تحدث الدسوقي عن رؤيته للرياضة ودورها في توحيد الجماهير، موضحًا أنه رغم انتمائه لنادي الزمالك واعتزازه بذلك، إلا أنه يحرص دائمًا على دعم أي فريق مصري يمثل البلاد في المحافل الدولية.

وأضاف أن المنافسة بين الأندية داخل مصر يجب أن تظل في إطارها الرياضي الشريف، دون أن تتحول إلى تعصب أو خلافات تؤثر على وحدة الجماهير، مشيرًا إلى أن الرياضة في الأساس وسيلة لنشر المحبة والتقارب بين الناس.

وأشار الدسوقي إلى أن الجماهير المصرية تمتلك شغفًا كبيرًا بكرة القدم، وهو أمر إيجابي إذا تم توجيهه بشكل صحيح، مؤكدًا أن دعم الفرق المصرية في البطولات الإفريقية أو العالمية يعكس صورة حضارية عن الشعب المصري ويعزز من مكانة الرياضة المصرية.

كما دعا إلى ضرورة نشر ثقافة التشجيع الإيجابي، خاصة بين الشباب، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام لها دور كبير في ترسيخ هذه القيم، من خلال تسليط الضوء على النماذج الجيدة وتشجيع الخطاب الرياضي المعتدل.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الانتماء لأي نادٍ لا يتعارض مع حب الوطن، بل يجب أن يكون داعمًا له، مؤكدًا أن اللحظات التي يجتمع فيها المصريون خلف فريق واحد تمثل أسمى معاني الوحدة الوطنية والروح الرياضية.