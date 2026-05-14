الكشف عن شعار دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص 2026

كشفت الرئاسة الإقليمية بالقاهرة لـلأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الشعار الرسمي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لعام 2026، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق الحدث الرياضي والإنساني الأكبر على مستوى المنطقة.

وفي تصريح له، أكد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشعار الجديد يعكس الرؤية الاستراتيجية للأولمبياد الخاص خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الألعاب الإقليمية العاشرة تمثل نقلة نوعية في مسار الحركة الرياضية بالمنطقة.

واشار " عبد الوهاب" إلي حرص الرئاسة الاقليمية أن يحمل الشعار رسالة تتجاوز الشكل الجمالي، ليعبر عن رحلة اللاعب داخل منظومة الأولمبياد الخاص، وعن الاستمرارية في ممارسة الرياضة وصناعة الحلم الرياضي. مضيفاً إلي مساعدة برامج المنطقة في الحفاظ على النشاط الرياضي المستدام، وخلق الحافز الدائم للاعبين للاستمرار في التدريب والمنافسة، وصولاً إلى المشاركة في الألعاب الإقليمية والعالمية وتحقيق طموحاتهم الرياضية والإنسانية."

ويجسد الشعار الجديد الهوية البصرية الحديثة للألعاب الإقليمية، والتي تعكس مرحلة تطويرية جديدة في مسيرة الأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقوم على توسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز الدمج المجتمعي، واستدامة النشاط الرياضي للاعبين على مدار العام.

وأكدت الرئاسة الإقليمية أن تصميم الشعار جاء ليعبر عن مفهوم الحركة المستمرة التي تمثل جوهر نسخة 2026، حيث تقام الألعاب الإقليمية عبر عدة محطات زمنية ودول مختلفة في المنطقة، بما يحول الألعاب من بطولة تقام في مدينة واحدة إلى منظومة رياضية متكاملة تمتد طوال العام.

ويرتكز التصميم البصري للشعار على مجموعة من العناصر الرمزية التي تعكس فلسفة الأولمبياد الخاص، حيث يظهر عنصر الحركة والانسيابية ليعبر عن الانتقال والتطور والاستمرارية، بينما يمثل رمز اللاعب في التصميم محور الحدث باعتباره جوهر رسالة الأولمبياد الخاص القائمة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية وإبراز قدراتهم الرياضية والإنسانية.

كما يعكس الاتجاه التصاعدي للتكوين البصري روح الطموح وتحقيق الإنجاز والتقدم الشخصي للاعبين، في حين جاءت البساطة الهندسية للشعار متماشية مع المعايير العالمية لهويات الأحداث الرياضية الكبرى، بما يضمن وضوحه وسهولة تطبيقه عبر مختلف المنصات الإعلامية والمنشآت الرياضية والمواد الترويجية.

وأوضحت الرئاسة الإقليمية أن الشعار يمثل نواة لهوية بصرية متكاملة للألعاب الإقليمية العاشرة، سيتم تطبيقها على جميع عناصر الحدث، بما يشمل الملاعب، ومناطق المنافسات، وملابس اللاعبين والمتطوعين، والمنصات الإعلامية، والميداليات، والمواد الرقمية، بما يضمن ظهور الألعاب بصورة موحدة تعكس قوة الحدث وتكامل برامج المنطقة.