لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي أفضل مهاجم في مصر

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن الاستقرار المالى أمر هام للاعبين من أجل التركيز داخل الملعب وتقديم أداء مميز خلال المرحلة الحاسمة من بطولتي الدوري والكونفدرالية.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب تطبيق مبدأ العدل والمساواة في المستحقات بين جميع اللاعبين، والجميع يؤدي ما عليه في الزمالك خلال هذه الفترة، والفريق يستحق الإشادة بعد تصدر الدوري في ظل الظروف المالية الصعبة".

وأضاف: "هناك لاعبين في نادي الزمالك يستحقوا المشاركة بشكل أساسي في منتخب مصر، وناصر منسي أفضل مهاجم في مصر وكان يجب حصوله على فرصة المشاركة في مواجهة السعودية".

وأوضح: "مواجهة المصري ستكون صعبة ولكن الزمالك قادر على تحقيق الفوز ومعنويات اللاعبين عالية خلال الفترة الحالية".