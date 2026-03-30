اتحاد الكرة: كاف يرحب بمنح الزمالك الرخصة الإفريقية بشرط الاتفاق مع الدائنين

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليس لديه أزمة في منح الزمالك الرخصة الإفريقية للمشاركة في المسابقات الموسم المقبل، رغم المهلة التي تنتهي ٣١ مايو المقبل.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن كاف لم يشترط سداد كافة المستحقات والانتهاء منها بشكل كامل من أجل منح الرخصة للزمالك.

وتابع: "كاف يسمح للزمالك بالرخصة الإفريقية بشرط الاتفاق مع الدائنين على جدولة المديونيات وتقديم المستندات التي تثبت ذلك".

وشدد على أن رخصة الأندية المحترفة شرط إلزامي للمشاركة في أي مسابقة قارية، والزمالك لن يشارك في حالة عدم التوصل لاتفاق نهائي في القضايا المرفوعة ضده.