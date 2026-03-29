رئيس إنبي: أنقذنا زياد كمال نفسيًا بعد الزمالك.. وكهربا سيرحل نهاية الموسم

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن فريقه يُعد الوحيد في الدوري المصري الذي ينافس في ثلاث بطولات خلال الموسم الجاري، مشددًا على أن إدارة النادي تضع ضمن أولوياتها تصعيد أكبر عدد من لاعبي قطاع الناشئين إلى الفريق الأول.

وأوضح الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور لبرنامج ستاد المحور أن نادي إنبي يعتمد على اكتشاف المواهب المميزة في الدرجات الأدنى ومنحها الفرصة للتألق داخل الفريق الأول، في إطار استراتيجية تهدف لبناء فريق قوي للمستقبل دون الاعتماد فقط على الصفقات.

وتطرق رئيس إنبي للحديث عن زياد كمال، مؤكدًا أن النادي نجح في إعادة الثقة للاعب بعد رحيله عن الزمالك، والتعامل معه نفسيًا بشكل جيد، ما ساهم في استعادة مستواه.

وكشف الشريعي أن محمود عبد المنعم كهربا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على إعادة تأهيله بدنيًا، مؤكدًا أنه عرض عليه التواجد داخل إنبي باعتباره أحد أبناء النادي.

وأشار إلى أن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، يبذل مجهودًا كبيرًا في تجهيز اللاعبين بدنيًا، خاصة كهربا، من أجل الظهور بأفضل مستوى خلال الفترة المقبلة.