أحمد موسى: ترامب أقوى وكالة أنباء في العالم.. وبيضرب اللي هو عايزه ومحدش بيوقفه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ترامب هو الوحيد في العالم الذي يعلم موعد انتهاء حرب إيران، مضيفا:" ترامب تحول من رئيس إلى وكالة أنباء".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ترامب أصبح أكبر وأقوى وكالة أنباء في العالم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" ترامب يحرك العالم وبيضرب البورصة العالمية والغاز والبترول زي ماهو عايز ومحدش بيوقفه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ترامب بيضرب اللي هو عايزه وبيعمل اللي هو عايزه وامبارح بيتكلم عن مضيق هرمز وبيقول مضيق ترامب".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" نائب الرئيس الأمريكي أعلن اليوم بتواجد ارتفاعات في أسعار البترول وطلب من المواطن الأمريكي بمزيد من التحمل لحين انتهاء الحرب ".

