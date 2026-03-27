أحمد موسى: لبنان قيادة وشعبا يستحق الأمن والسلام.. ودعم مصر له مستمر

وجه الإعلامى أحمد موسى الشكر إلى الشعب اللبناني؛ بعد زيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لبيروت، وتأكيده على دعم مصر للدولة اللبنانية.

وكتب موسى، في تغريدة له عبر حسابه بمنصة "إكس": "من مصر العظيمة أقول شكرا شعب لبنان المحترم على مظاهرة حبكم لمصر بعد زيارة وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي".

وأضاف: "شكرا لكم على هذه المحبة الصادقة، لبنان يستحق المساندة بقوة، مصر تقريبا هي الوحيدة التي تتحدث حاليا عن لبنان، شكرا لبنان قيادة وحكومة وشعبا، تستحقوا الأمن والسلام، مصر ولبنان سويا بإذن الله، عاشت أمتنا العربية كلها".

وسلَّم الدكتور بدر عبد العاطي، 100 طن مساعدات إغاثية وإنسانية مصرية إلى لبنان؛ للتخفيف من وطأة الأزمة الراهنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "عبد العاطي"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المصري المستمر في دعم الأشقاء العرب، خاصة في أوقات الأزمات.

وأكد أن القاهرة تحرص على تقديم كل أشكال المساندة الإنسانية التي تسهم في تخفيف معاناة المدنيين، وتعزز صمودهم في مواجهة الظروف الصعبة.