أحمد موسى: العالم يترقب.. ولا أحد يتوقع قرارات ترامب

علق الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي علي تصريحات ترامب بشان تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام إضافية.
وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" تصريحات جديدة للرئيس الأمريكى ترامب :-منحت إيران ١٠ أيام إضافية من أجل التوصل لاتفاق حتى الإثنين ٦ أبريل.
-هذه المدة الجديدة منحتها بناء على طلب إيران.
-علقت تدمير محطات الطاقة فى إيران لمدة ١٠ أيام.
- المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية .
وتابع: "نتمنى الابتعاد عن كل السيناريوهات المخيفة.. ترامب لن يقبل سوى بتحقيق الانتصار الكامل وإيران ستتلقى ضربات ساحقه ستدفعها فى النهاية للاستسلام التام وتقديم تنازلات للرئيس الأمريكى .
واختتم: “ويتم حاليا تشكيل تحالف دولى لاعادة حرية الملاحة الدولية بدون قيود فى مضيق هرمز ،على أى حال لا يمتلك أى شخص فى العالم التنبؤ بما سيحدث بعد ساعه سوى ترامب فقط”.