هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم
استطلاع: أغلبية الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب بشأن التصعيد ضد إيران
اكتمال عقد نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026.. موعد مباريات الحسم
لاعب سوبر.. نجم الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية
الزمالك يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل بيزيرا
سولاف فواخرجي تكشف حقيقة تقديم شخصية أسماء الأسد فى عمل فني
اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟
رحيل كامويش عن الأهلي قبل نهاية الموسم
حزب الله يعلن استهداف مواقع لجيش الاحتلال شمال إسرائيل وجنوب لبنان
قبل جلسة محاكمتها.. ننشر صورة المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل
إنجاز مصري جديد.. نشر بحث علمي مهم في مجلة Science العالمية
محلل سعودي : صبر الخليج أمام استهدافات إيران له حدود .. ونمارس أقصى درجات ضبط النفس

أكد الدكتور سعد عبد الله حامد، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل بـ "حكمة وصبر استراتيجي" مع الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية المتكررة وأن الصبر أمام ضربات إيران له حدود، محذراً في الوقت ذاته من وجود مساعٍ حثيثة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لتوريط دول المنطقة في حرب إقليمية مفتوحة.

وأوضح حامد، في لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، تعليقاً على البيان الخليجي والعربي المشترك المندد بالاعتداءات الإيرانية، أن طهران لم تقدم حتى الآن أي ردود رسمية على هذه الإدانات، بل تستمر في استراتيجيتها القائمة على الاستهداف غير المباشر عبر الميليشيات التابعة لها في المنطقة، ولا سيما الهجمات التي تنطلق من الأراضي العراقية واستهدفت دولة الكويت مؤخراً.

وأشار سعد عبد الله حامد، إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مبيناً أن دول الخليج تتجه نحو الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد وتجنب فتح جبهات صراع متعددة، ولكنه شدد على أنه في حال تمادي الجانب الإيراني وعدم استجابته لجهود التهدئة، فإن دول مجلس التعاون تمتلك القوات الجاهزة للانخراط في الدفاع عن سيادتها، مستندة في ذلك إلى حقها المشروع وقرار مجلس الأمن الأخير الذي يدين هذه الانتهاكات ويوفر غطاءً أممياً للتحرك الخليجي.

وفي سياق تقييمه للدور الأمريكي، صرح د. حامد بأن واشنطن وتل أبيب تسببان حرجاً كبيراً لدول الخليج، وأكد أن الإدارة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، تحاول استغلال التوتر الحالي وتوظيفه للضغط على دول المنطقة بهدف تحقيق مصالح أمريكية بحتة، من أبرزها تشكيل تحالف عسكري (ناتو شرق أوسطي) يجمع بين إسرائيل والدول العربية لمواجهة إيران، بالإضافة إلى دفع مسار التطبيع مع إسرائيل.

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

أسعار البنزين والسولار اليوم 26 مارس 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 26 مارس 2026 في مصر

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

البحر الأحمر.. بدء تطوير منطقة خور رحمي وتوفير بدائل سكنية متميزة

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتأكد من جاهزية البرابخ لمواجهة التقلبات الجوية برأس غارب

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

كشف اسرار الموساد

اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة"

الإعلامية عفاف الهلاوي

تكريم الرئيس يعيد ماما عفاف للواجهة .. قصة إنسانية وراء أشهر مذيعة أطفال في مصر

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد