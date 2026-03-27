محلل سعودي : صبر الخليج أمام استهدافات إيران له حدود .. ونمارس أقصى درجات ضبط النفس

أكد الدكتور سعد عبد الله حامد، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل بـ "حكمة وصبر استراتيجي" مع الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية المتكررة وأن الصبر أمام ضربات إيران له حدود، محذراً في الوقت ذاته من وجود مساعٍ حثيثة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لتوريط دول المنطقة في حرب إقليمية مفتوحة.

وأوضح حامد، في لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، تعليقاً على البيان الخليجي والعربي المشترك المندد بالاعتداءات الإيرانية، أن طهران لم تقدم حتى الآن أي ردود رسمية على هذه الإدانات، بل تستمر في استراتيجيتها القائمة على الاستهداف غير المباشر عبر الميليشيات التابعة لها في المنطقة، ولا سيما الهجمات التي تنطلق من الأراضي العراقية واستهدفت دولة الكويت مؤخراً.

وأشار سعد عبد الله حامد، إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مبيناً أن دول الخليج تتجه نحو الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد وتجنب فتح جبهات صراع متعددة، ولكنه شدد على أنه في حال تمادي الجانب الإيراني وعدم استجابته لجهود التهدئة، فإن دول مجلس التعاون تمتلك القوات الجاهزة للانخراط في الدفاع عن سيادتها، مستندة في ذلك إلى حقها المشروع وقرار مجلس الأمن الأخير الذي يدين هذه الانتهاكات ويوفر غطاءً أممياً للتحرك الخليجي.

وفي سياق تقييمه للدور الأمريكي، صرح د. حامد بأن واشنطن وتل أبيب تسببان حرجاً كبيراً لدول الخليج، وأكد أن الإدارة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، تحاول استغلال التوتر الحالي وتوظيفه للضغط على دول المنطقة بهدف تحقيق مصالح أمريكية بحتة، من أبرزها تشكيل تحالف عسكري (ناتو شرق أوسطي) يجمع بين إسرائيل والدول العربية لمواجهة إيران، بالإضافة إلى دفع مسار التطبيع مع إسرائيل.