إنبي يتقدم على بتروجت بثلاثية في الشوط الأول بربع نهائي كأس عاصمة مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي إنبي وبتروجت وتشير النتيجة لتقدم إنبي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025 /2026.

أحمد كالوشا ومحمد حتحوت وحامد عبد الله.

تشكيل إنبي

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025 /2026.

حراسة المرمى: بودي سمير

خط الدفاع: أحمد كلوشا - هشام عادل- أحمد صبيحة

خط الوسط: أحمد العجوز - على محمود - زياد كمال

خط الهجوم: حامد عبد الله - محمد حتجوت - اقطاى عبد الله

موعد مباراة بتروجت وإنبي

وتقام مباراة بتروجت وإنبي في الـ8 مساء، على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، وتذاع مباشرة عبر شاشة أون سبورت 1.

نتيجة مباراة الذهاب

وكان فريق بتروجت فاز على نظيره إنبي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف بتروجت الوحيد عن طريق سيكو سونكو في الدقيقة 17.