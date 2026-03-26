وكيل أحمد عبد القادر يرد على أنباء انتقاله للزمالك

رد أحمد يحيي، وكيل أعمال اللاعب أحمد عبد القادر، على ما تردد مؤخرًا بشأن رحيل اللاعب باعتباره "كوبري" للانتقال إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح وكيل اللاعب أن عقد أحمد عبد القادر كان يتبقى فيه 6 أشهر فقط، وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية بشكل قانوني، دون الحاجة لأي ترتيبات غير مباشرة أو ما يُشاع حول وجود "كوبري".

وشدد أحمد يحيي على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، مؤكدًا أن موقف اللاعب واضح من الناحية القانونية، ولا يتضمن أي مخالفات أو اتفاقات غير معلنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يفتقر للمنطق، داعيًا إلى التعامل مع الأمور بعقلانية وعدم الانسياق وراء الشائعات.